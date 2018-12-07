MHP'nin Giresun Görele Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Melikoğlu Kimdir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Giresun Görele Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Melikoğlu oldu. Peki, Ertuğrul Melikoğlu kimdir?

ERTUĞRUL MELİKOĞLU KİMDİR?

Ertuğrul Melikoğlu, 3 Mart 1968 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Görele'de tamamladı. Lise eğitimini Trabzon Lisesi'nde bitirdi. Üniversite tahsilini İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde 1990 yılında tamamladı.

KARİYERİ

Ertuğrul Melikoğlu, mezun olduktan sonra 1990-1991 yılları arasında Ankara- Çankaya ve İstanbul Mimarlık Bürolaları'nda çalıştı. Melikoğlu, askerliğini 1992 yılında Erzurum'da yedek subay olarak İnşaat Takım Komutanlığında yaptı. 1993 yılında memleketi Görele'de mimari proje bürosu açtı.1995-1996 yıllarında Kayseri'de 3500 konutluk Mim-Sin Konut Yapı Kooperatifinde proje koordinatörü ve kontrolör olarak görev yaptı. Çalışma hayatına 1996 yılından beri, Görele'de kendi kurduğu firmasıyla, özel sektörde devam etmektedir.

GÖRELE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

28 Mart 2004 yerel seçimlerinde Ak Parti'den Görele Belediye Başkanlığına seçildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti'den aday gösterilmeyen Melikoğlu bağımsız belediye başkan adayı oldu ve 2. olarak 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti'nin adayı Tolga Erener'e Görele Belediye Başkanlığı'nı devretti.

Melikoğlu, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Görele Belediye Başkan Adayı oldu.