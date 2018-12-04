MHP Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri Şen Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için MHP, Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı olarak Fikri Şen'i seçti.
FİKRİ ŞEN KİMDİR?
Fikri Şen, Gümüşhane ili Kürtün ilçesi Çayırçukur Köyü'nde dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren Tirebolu Demirci Mahallesinde yaşamını sürdüren Şen, emekli istihbarat polisidir.
ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞINDA ÇALIŞTI
1982 yılında askerlik vazifesini tamamladıktan sonra Konya Akşehir Polis Okulu'na girdi. 6 ay eğitim gördükten sonra Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda kursa katıldı ve Özel Harekat Daire Başkanı Emin Aslan'ın ekibinde çalışmaya başladı. Ardından Dr. Burhan Kara'nın yakın koruması oldu. İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevine devam etti.
TİREBOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU
Fikri Şen, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Yerel Seçimlere MHP'den Giresun İli, Tirebolu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.
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04 Aralık 2018 Salı 13:30