MHP Gölbaşı Adayı Şimşek: "30 Bin Metrekarelik Çok Amaçlı Kent Meydanı Yapılacak"

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, yaptıracakları 30 bin metrekarelik çok amaçlı kent meydanının yöresel kimliğiyle dikkat çekeceğini açıkladı.Mahalli idareler genel seçimlerinde son haftaya girilirken seçim kampanyasını tüm hızıyla sürdüren MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, prestij projelerini de birer birer açıklamaya devam ediyor. Yöresel kimliğiyle ön plana çıkacak Gölbaşı Kent Meydanı'nın kazandırılacak prestij eserlerden biri olacağını açıklayan Şimşek, "Gölbaşı'mıza kazandıracağımız Kent Meydanı sosyal, kültürel, siyasal ve ticari amaçlar için kullanılacak. Kent Meydanı özellikle Gölbaşı'nın yöresel kimliğini ön plana çıkartacak şekilde planlanacak. Ankara'nın en önemli toplanma alanlarından biri haline gelecek. Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde hayata geçireceğimiz Gölbaşı'nın en prestijli mekanı olacak meydanda Gölbaşı Müzesi, su ürünleri müzesi, dev akvaryum, konser alanı, amfi tiyatro, çok amaçlı bina, sinema ve bowling alanları yer alacak" dedi. - ANKARA