MHP Gölbaşı Kadın Kolları, otizmli çocuklarla bir araya geldi

ANKARA(AA) - MHP Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Özçelik ve beraberindekiler otizmli çocuklarla bir araya geldi.

MHP Gölbaşı Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Özçelik yaptığı açıklamada, engellilere duyarlılığı artırmak amacıyla hareket ettiklerini bildirdi.

Performans Sporla Yaşam Gençlik Spor Kulübü ve Derneği çalışma yürüttüklerini aktaran Özçelik, Dernek Başkanı Kaniye Avan'a da desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Kaniye Avan ise "Doğal yaşamın çocuklarımız gelişimindeki önemini bildiğimiz için beş yıldır Gölbaşı - Haymana yolu on altıncı kilometrede Performans Özel Çocuklar Sporla Yaşam Köyünü kurduk. MHP Kadın Kollarının projesini duyduğumuzda çocuklarımız için amacımıza uygun bir aktivite olduğu için çok heyecanlandık, kabul ettik. Bahçede fidan yetiştiriliyor. Çok güzel bir çalışma içerisindeyiz. Bu çocukları sosyal hayata katma amacıyla başlatılmış proje için Kadın Kolları Başkanımız Gülsüm Özçelik'e teşekkür ediyorum"

Kaynak: AA