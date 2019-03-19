MHP Grup Başkan Vekili Akçay Hakkari'de

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Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Manisa Milletvekili ve Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek ve beraberindeki partililerle birlikte Ak Parti Hakkari seçim irtibat bürosunu ziyaret ettiler. MHP heyeti Cumhur ittifakı Ak Parti Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, Ak Parti Merkez Disiplin Kurulu üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir ve partililer tarafından karşılandı. Partide vatandaşlara hitaben konuşan MHP Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay, Hakkari'nin çok değiştiğini belirterek bu güzel hizmetlerden dolayı Başkan Epcim'e teşekkür etti. Akçay, "Türkiye'de birçok belediye kötü yönetilmiş, ne insana nede paraya önem vermişler. Başkan Epcim'e insan da para da emanet edilir. Hakkari'nin değişen yüzü gözler önündedir. Ben buraya Başkanımız Epcim'e desteğimizi sunmaya geldim. Sizlere Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdim" dedi.Başkan Epcim ise, MHP Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay'ya ziyaretinden dolayı teşekkür ederek bir süre sohbet ettiler.Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Derneği Hakkari Şube Başkanı Abdurrahman Er ise, Hakkari'nin il ilçe mevzusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Hakkari'yi yalnız bırakmadığını belirterek, Hakkari halkı adına Bahçeli ve yönetimine teşekkür ederek seçimlerde Epcim'i destekleyeceklerini söyledi.MHP Gurup Başkan Vekili Erkan Akçay ve beraberindekiler daha sonrada esnafları ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Hakkari Sesi Radyosunun canlı yayınına da katılan Akçay daha sonra Hakkari'den ayrıldı. - HAKKARİ