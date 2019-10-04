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MHP Grup Başkanvekili Akçay: (Bahçeli'nin sağlık durumu) Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean...

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini söyledi.

04.10.2019 16:47
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istirahat ettiğini ancak bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ettiğini söyledi.
MHP Grup Başkanvekili Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile milletvekilleri, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Yörtürk Huzurevini ziyaret etti.
Ziyaretin ardından AA'ya Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Akçay, MHP liderinin özel kaleminin gerektiğinde açıklama yaptığını belirtti. Akçay, Bahçeli'nin sağlığının yerinde olduğunu ifade etti.
Bu konunun devamlı gündeme getirilmesine tepki gösteren Akçay, "İstirahat halinde. Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean takip ediyor. Yani Meclisin açılışından komisyon çalışmalarına kadar sürekli irtibat halindeyiz, görüşüyoruz, bilgi sunuyoruz. Bize talimatlar veriyor. Bunun dışında birşey söylemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.
MHP Grup Başkanvekili Akçay: (Bahçeli'nin sağlık durumu) Bütün görüşmeleri, çalışmaları anbean...

Erkan Akçay, Akçay, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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