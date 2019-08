MHP Grup Başkanvekili Bülbül, "MHP'ye siz niye bu taraftasınız diyen insanın, ya MHP'yi tanımamış olması ya da kafayı yemiş olması lazım""Terörle bu kadar ciddi mücadele edilen bir dönemde MHP'nin yeri, terörle mücadele eden taraftır""Millet İttifakı'nın hangi siyasi hedefler doğrultusunda bir araya geldiği belli değil"SAKARYA - MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, "Terörün belinin kırılması değil, kökünün kazınması amacıyla Türkiye çok ciddi bir takım faaliyetlerin içerisindedir. Bu tarihi bir süreçtir. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'ne siz niye buradasınız diyen insanın ya MHP'yi tanımamış olması ya da kafayı yemiş olması lazım" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Halil Hakan Oturak ve yönetim kurulu üyeleri, Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda basın açıklaması yapan Bülbül, ülke gündemine dair birçok konuya değinerek; Türkiye'nin terör örgütleriyle ciddi bir mücadele içerisinde olduğunu hatırlattı. Bunun tarihi bir süreç olduğu konusunda vurgu yapan Bülbül, terörle bu kadar ciddi mücadele edilen bir dönemde partisinin yerinin terörle mücadele eden taraf olduğunu ve MHP için bundan başka bir pozisyonun söz konusu olamayacağını ifade etti."Sıkıntılarla ülkenin nasıl boğuştuğunu uzaktan seyretmeyi tercih etmedik biz" MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, "Bizim konuştuğumuz, anladığımız, anlattığımız her şey kendi penceremizden Türkiye'nin selameti için, geleceği için lazım gelen şeyler. Burada siyasi kazanç bizim açımızdan 2'nci, 3'üncü planda kalıyor. Önce ülkem ve milletim demeyi bilmiş bir siyasi hareket 15 Temmuz günü rüşdünü bir daha ispat etmiştir. ve arkasından da Milliyetçi Hareket Partisi biz şu kadar uyarılarda bulunduk, böyle birtakım tespitlerde bulunmuştuk, bunlar dinlenseydi bunlar olmazdı, siz bizi dinlemediniz deyip bacağımızı yayıp, kenarda oturup bir takım sıkıntılar ile ülkenin nasıl boğuştuğunu uzaktan seyretmeyi tercih etmedik biz. Biz o noktada gövdemizi, başımızı, kollarımızı bu taşın altına hiçbir karşılık beklemeden soktuk. Bu birileri tarafından anlaşılmayabilir, birilerine enayilik gibi de gözükebilir ama vatan, millet, memleket yolunda biz bunu bir kayıp olarak değil, biz bunu bir kazanç olarak değerlendiriyoruz. Bu bize siyasi anlamda oy kaybına da sebep olabilir, bu bizim açımızdan dediğim gibi 2-3'üncü planda gelen şeylerdir. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi samimiyetle ifade etmektedir ve bu yolda da kararlılıkla yürümektedir" dedi."Millet İttifakı'nın hangi siyasi hedefler doğrultusunda bir araya geldiği belli değil" Millet İttifakı'nın hangi siyasi hedefler doğrultusunda bir araya geldiğinin belli olmadığını ve bu doğrultuda; arka plandaki çalışmalara bakıldığı zaman ahlaki olmayan birçok yönünün olduğunu da belirten Bülbül, "Cumhur İttifakı'nın senedine, protokolüne bakıldığı zaman Cumhur İttifakı; şeffaf, aleni ve samimidir. Düşüncelerini kurulduğu aşamada milletiyle paylaşan, hedeflerini ortaya koyan ve her şekliyle milletin gözünün önünde faaliyetlerini yürüten bir harekettir. Arka planda yapılan paslaşmalar, planla programla milletin önüne çıkarak ayrı konuşup, arkasından başka bir program başka bir senaryo üzerinde çalışan siyasi bir hareket ve birliktelik değildir Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı niyetini, o 1 buçuk sayfalık Cumhur İttifakı protokolünde ortaya koymuştur. Diğer anlayışa bakıldığında, bugün kendisini Millet İttifakı diye tabir eden yapıya bakıldığında içerisinde neyin, kimlerin olduğu tam manasıyla belli değil, fludur. Kimin kimi desteklediği, hangi amaç hangi program çerçevesinde desteklediği belli değildir. Hangi siyasi hedefler doğrultusunda bir araya gelindiği de belli değildir. Bu açıdan şeffaf değildir, aleni değildir, arka plandaki çalışmalara bakıldığında da ahlaki olmayan birçok yönünün olduğunu hep birlikte görüyoruz" diye konuştu."Türkiye, terörün kökünün kazınması amacıyla çok ciddi birtakım faaliyetler içerisinde" Türkiye'nin, terör örgütleriyle ciddi bir mücadele içerisinde olduğunu ve bunun tarihi bir süreç olduğunu vurgulayan Levent Bülbül, MHP'nin yerinin terörle mücadele eden taraf olduğunu söyleyerek, "PKK'nın Suriye uzantısı olan PYD/YPG bir terör örgütüdür. Bugün Türkiye'de birileri hala PYD/YPG'nin terör örgütü olmadığını ifade etse de onların sınırımızın yanı başında varlığından niye rahatsızlık duyalım dese de, o bizim için bir tehdittir. Yarın çoluk çocuğumuz, nesillerimiz ve milletimizin açısından büyük bir tehlikedir. Bu tehlikeyi şuan bertaraf etmek memleketimizin, devletimizin en büyük sorumluluğudur. Bu çerçevede bugün yürütülen çalışmalara hep birlikte şahitlik ediyoruz. Türkiye, Urfa ve sınır bölgesine tarihi bir yığınak yapmış durumda hem askeri hem diplomatik açıdan. Meselenin doğru bir şekilde hallolması için Türkiye ciddi bir mücadele vermektedir. Bugün 3'üncüsünün tertip edildiği Pençe harekatlarıyla, Irak'ın kuzeyinde girip çıkacak şekilde değil, kalıcı bazı gözlem noktaları da oluşturmak sureti ile terörün ülkemize sızması noktasında her zaman coğrafi olarak lojistik bölgesi olarak kabul edilen bölgelerin, Türk askerinin kontrol ve denetimi altında olması suretiyle terörün ülkemize sızma girişimlerinin engellenmesi ve aynı zamanda Fırat'ın doğusu'da PKK/PYD'nin elinde olan bölgelere Irak'ın kuzeyinden Kandil üzerinden gelebilecek lojistik bağlantı ve desteklere engel olmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Irak'ın kuzeyinde de çok ciddi bir harekat düzenlemektedir. Yine bir iç güvenlik harekatı Kıran Harekatı; çok kapsamlı bir şekilde Şırnak, Hakkari ve Van illerimizi kapsayacak şekilde bir iç güvenlik harekatı tertip edilmek suretiyle terörün belinin kırılması değil, kökünün kazınması amacıyla Türkiye çok ciddi birtakım faaliyetlerin içerisindedir. Bu tarihi bir süreçtir. Bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'ne siz niye buradasınız diyen insanın ya MHP'yi tanımamış olması ya da kafayı yemiş olması lazım. Terörle bu kadar ciddi mücadele edilen bir dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeri burasıdır; terörle mücadele eden taraftır. MHP için bundan başka bir pozisyon söz konusu olamaz" şeklinde konuştu.