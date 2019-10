MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP'yi PKK ve HDP çizgisine getiren Kılıçdaroğlu, hangi yüzle milliyetçilikten bahsediyor?" diye sordu.

Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "Türk'ün itibarı yerlerde sürünüyor. MHP sessiz kalıyor." dediğini aktaran Akçay, "Kılıçdaroğlu, muhalefet maskesiyle Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü yapmaktadır. Ey Kılıçdaroğlu sen Washington, Brüksel ve Pensilvanya'nın ağzıyla konuşurken, PKK, HDP, FETÖ ve vatan hainleriyle iş birliği yaparken MHP 'önce ülkem ve milletim sonra ben ve partim' ilkesiyle her zaman devletinin ve milletinin yanında yer almış. Hainlere ve Türk düşmanlarına gereken cevabı vermiştir." ifadelerini kullandı.

"CHP'yi terör örgütleriyle aynı çizgide buluşturan Kılıçdaroğlu hangi yüzle Milliyetçilikten bahsediyor?" sorusunu yönelten Akçay, CHP'nin, "Türkiye'nin milli meselelerine her zaman karşı çıktığını, Türk düşmanlarıyla ağız birliği yaptığını" savundu. Akçay, şunları kaydetti:

"HDP'yle yatan PKK ile kalkan CHP, küresel emperyalizmin bekçisi Türkiye düşmanlarının sözcüsü olmuştur. CHP'yi terör örgütleriyle aynı çizgide buluşturan ve Türkiye'nin milli meselelerine her zaman karşı çıkan Kılıçdaroğlu, şimdi de utanmadan milliyetçilikten bahsetmektedir. Atatürk'ün Partisi CHP'yi PKK ve HDP çizgisine getiren Kılıçdaroğlu, hangi yüzle milliyetçilikten bahsediyor? Milliyetçilik; vatanını ve milletini sevmek, ordusuna, milletine sahip çıkmak, milletinin birlik ve beraberliği için çalışmaktır. Ey Kılıçdaroğlu, vatanına nasıl sahip çıkıyorsun? PKK terör örgütünün sözcülüğünü yaparak mı? PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye sahip çıkarak mı? Emperyalist ülkelerin Türkiye'deki çıkarlarını savunarak mı? Sen kim, milliyetçilik kim? Teröristlerle iş birliği yapan Kılıçdaroğlu bir de utanmadan 'ülkücü kardeşlerim' demektedir. Ülkücüler teröristlerle ve Türk düşmanlarıyla iş birliği yapan Kılıçdaroğlu'nun kardeşi değildir. Ancak vatanına, milletine sahip çıkan tüm CHP'liler bizim kardeşimizdir.

Bugünkü CHP yönetimi yularını HDP, PKK ve FETÖ'ye kaptırmıştır. HDP, PKK ve FETÖ nereye çekerse CHP oraya gitmektedir. CHP'nin bu hali Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhunu incitmektedir."

Terör örgütüne destek veren HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını eleştirerek PKK terör örgütüne desteğini bir kez daha yinelediğini belirten Akçay, "HDP ve PKK ile iş birliği yapan, FETÖ'nün avukatlığına soyunan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine savaş açmıştır. Biz Kılıçdaroğlu'nun YPG'nin Suriye'deki terör faaliyetlerine ve ABD'nin teröristlere on binlerce tır yükü silah göndermesine itiraz ettiğini hiç görmedik. Terör örgütleri ve iş birlikçileriyle ittifak yaparak milli çıkarlarımıza muhalefet eden CHP, emelleri önündeki en büyük engel olarak gördüğü MHP'ye ve Sayın Genel Başkanımıza saldırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA