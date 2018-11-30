MHP Gülnar İlçe Başkanlığına Ateş Atandı

MHP Gülnar İlçe Başkanı Yüksel Çelik'in belediye başkanı aday adaylığı nedeniyle istifa etmesinin ardından ilçe başkanlığına Mustafa Ateş atandı.
MHP Genel Merkezi tarafından atanan Ateş, görevine başladı.
Geçmiş yıllarda partide birçok görevde bulunduğunu belirten Ateş, eski ilçe başkanı Çelik'in belediye başkanı aday adayı olmasının ardından genel merkez tarafından görevlendirildiğini söyledi.
Ateş, hedeflerinin hızlı bir şekilde 31 Mart seçimlerine hazırlanmak olduğunu sözlerine ekledi.
Gülnar,Milliyetçi Hareket Partisi