MHP Gümüşhane Şiran Belediye Başkan Adayı Tuğrul Yanıkoğlu Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Giresun Espiye İlçesi Belediyesi Başkan adayı olarak Tuğrul Yanıkoğlu'nu seçti.

TUĞRUL YANIKOĞLU KİMDİR?

Yanıkoğlu, 1974 yılında Espiye' de dünyaya geldi. Çam Mahallesi İlkokulu, Espiye Ortaokulu ve Gümüşhane Mareşal Fevzi Çakmak Öğretmen Lisesi'nde eğitimini tamamladı. Ardından, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesin'den mezun oldu. Giresun Barosuna kayıtlı olarak 1999 yılından itibaren avukatlık görevini yürütüyor.

MHP İL BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

Avukat Ayşe Yanıkoğlu ile evli iki çocuk babası Tuğrul Yanıkoğlu, 2000-2009 yılları arasında MHP Giresun İl Başkanlığında yönetim kurulu üyeliği ile Teşkilattan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaptı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Gümüşhane Şiran Belediye Başkan adayı oldu.