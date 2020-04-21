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MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı Yayladağı'nda çilek hasadına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yayladağı'nda çilek üretimi yapan çiftçilerle bir araya gelerek hasat yaptı.

21.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.04.2020 11:02
MHP Hatay Milletvekili Kaşıkçı Yayladağı'nda çilek hasadına katıldı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yayladağı 'nda çilek üretimi yapan çiftçilerle bir araya gelerek hasat yaptı.

Kaşıkçı, önce Kaymakam Tahir Yılmaz'ı ziyaret ederek burada çilek üretimi ve ilçedeki genel durum hakkında bilgi aldı.
Ardından çilek hasadının yapıldığı tarlalara geçen Kaşıkçı, buradaki açıklamasında, son yıllarda üretimi artan çileğin çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü vurguladı.
Yayladağı çileğinin ününün her yerde duyulduğunu aktaran Kaşıkçı, şöyle devam etti,
"Yayladağı çileği Bayırbucak Türkmenleri ile Yayladağı halkının birlik ve beraberliğinin meyvesidir. Çilek haşatının başladığı şu günlerde çiftçimize destek olmak adına bu gün buradayız. Yayladağı alternatif ürün arayışı içerisindeyken, geçtiğimiz dönem ilçede kaymakamlık yapan değerli bir kardeşimiz Yayladağı'nda çilek üretiminin de olacağını vatandaşlarımıza anlattı. O günden sonra Yayladağı'nda çilek ekimi konusunda büyük bir seferberlik başladı. Şu anda 2500 dönüme çilek fidesi ekilmiş. Çileğin Yayladağı'nda tutması, çileğin para etmesi ve çiftçimizin para kazanması bizim için çok kıymetli."
Hatay'ın bir kenarında kalan ilçenin kalkınmasının çok önemli olduğunu anlatan Kaşıkçı, bunun gelişmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerinin altını çizdi.
Kaşıkçı, çiftçilerle bir süre sohbet edip talep ve sorunlarını da dinledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yayladağı, Hatay, MHP, Güncel
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