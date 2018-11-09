MHP Heyetinden, Vali Baruş'a Ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu
ve MHP İl Teşkilatı, göreve yeni başlayan Vali Aydın
Baruş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Son yayımlanan valiler kararnamesi ile Bolu
'dan Malatya'ya atanan Vali Aydın Baruş'a, ziyaretler sürüyor. Bu kapsamda MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal
Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi
İlçe Başkanı Mesut Samanlı, MHP Yeşilyurt
İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya
ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah
Yılan, Vali Baruş'u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar dilediler.
Gelen konuklar ile makamında bir süre sohbet edip bilgiler alan Vali Baruş, ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür etti. - MALATYA