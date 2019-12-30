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MHP İl Başkanı Alıcık, "Her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir fırsattır"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, yeni yıl mesajında; "Her yeni gün ve her yeni yıl, yeni bir imkan, yeni bir fırsattır" dedi.

30.12.2019 15:51 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:56 MHP İl Başkanı Alıcık,
MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, yeni yıl mesajında; "Her yeni gün ve her yeni yıl, yeni bir imkan, yeni bir fırsattır" dedi.

MHP İl Başkanı Alıcık, yeni yıl nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılının taze başlangıçlara, yeni heyecanlara, kalıcı bir huzura, artan saadete ve yoğunlaşan mutluluğa vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Karamsarlık bizim kitabımızda yazmamaktadır. Kötümserlik salgını bizim semtimize asla uğrayamayacaktır.

Yaparız, başarırız, Türkiye'yi hak ettiği, layık olduğu, gelişmişlik ve medeni noktalara elbirliğiyle, Endüstri 4.0 teknoloji disiplininde, ilim, bilim, erdem ve ahlak şuurunda, işbirliğiyle, güç birliğiyle, Cumhur İttifakı'nın muhteva ve müktesebatıyla Cumhuriyetimizin 100. yaşına lider ülke Türkiye hedefimizi taşıyabileceğimize olan inancımla; aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerlerine olsun diyorum. Cennet Aydın Kentimizin kahraman efeleri hemşerilerimin ve Türk-İslam aleminin, Büyük Türk milletinin yeni yılını içtenlikle kutluyor, huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için güçlü milli şuurun rehberliğinde kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum" - AYDIN

Haluk Alıcık, Aydın, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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