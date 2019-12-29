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MHP İl Başkanı Alıcık ilçe başkanlarıyla ilk toplantısını yaptı

MHP Aydın İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan olağan ilçe başkanları toplantısında, önceki dönem İl Başkanı Burak Pehlivan'a plaket verildi.

29.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:03 MHP İl Başkanı Alıcık ilçe başkanlarıyla ilk toplantısını yaptı
MHP İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan olağan ilçe başkanları toplantısında, önceki dönem İl Başkanı Burak Pehlivan'a plaket verildi.

2019 yılında yapılan çalışmaların istişare edildiği toplantıda konuşma yapan MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Milliyetçi Hareket Partisi ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir siyaset okuludur. Nişan almazsanız vuramazsanız.

Hedef koymazsanız ulaşamazsanız" dedi.

Burak Pehlivan' ın teşkilata teşekkür ettiği konuşmasının ardından plaket ve çiçek verildi. Burak Pehilvan'a teşekkür eden İl Başkanı Haluk Alıcık; "Ülkücü, dava adamı, inanç ve iman adamı değerli kardeşim, Aydın Ülkü Ocakları Başkanlığı ve MHP Aydın İl Başkanlığı görevlerini; sürekli hareket halinde, sürekli bir adım önde MHP anlayışı içinde başarı ile yapan Burak Pehlivan'a şahsım ve teşkilatlarım adına teşekkür ediyor, kutlu davamıza güçlü hizmetlerinin devam edeceğine olan inancımla sağlıklı, mutlu ömür diliyorum" dedi. - AYDIN

Burak Pehlivan, Haluk Alıcık, Aydın, MHP, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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