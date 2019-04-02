MHP İl Başkanı Avcı Tebrik Edip Uyardı

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Adana
İl Başkanı Bünyamin Avcı
, kazanan belediye başkanlarını tebrik ederken, kurumlarda çalışan emekçilerin mağdur edilmemesi konusunda da hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.
Avcı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimle ilgili açıklamasında, "Bir mahalli seçimi daha Adana olarak demokratik olgunluk içinde kazasız belasız huzur ortamında gerçekleştirdik. Çok şükür, birlik ve beraberliğimizi zedelemeyen bir anlayışla demokrasinin gereği olarak seçme ve seçilme hakkımızı kullandık. Hukuki sürecin belirleyeceği henüz netlik kazanmayan yerlerle birlikte tüm sonucun Adanamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.
MHP İl Başkanı Avcı, çalışanların tedirgin edilmemesi gerektiği konusunda da şunları söyledi:
"15 ilçe belediyesinde ve Büyükşehir Belediyesinde çalışan emekçi kardeşlerimizi tedirgin edecek uygulamalara gidileceği duyumları var. Bu duyumların doğru olduğuna ihtimal vermek istemiyoruz. Hangi belediyede hangi kurumda hangi partili olursa olsun, alın teriyle ekmeğini kazanan kardeşlerimiz rahatsız edilmemelidir. Her zaman yanlarında olduğumuz ve arkalarında duracağımız çalışanlar mağdur edilerek, çocukların ellerinden ekmekleri alınarak Adana mutlu olmaz. Adana'yı mutlu ve huzurlu bir şehir olarak yarınlara taşımak hepimizin görevi ve sorumluluğundadır." - ADANA
Bünyamin Avcı, Milliyetçi Hareket Partisi, Adana, MHP, Politika
Kaynak: İHA