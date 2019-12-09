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MHP İl Başkanı Burak Pehlivan'dan açıklama

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olan ifadeleriyle ilgili olarak açıklama yaptı.

09.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:38MHP İl Başkanı Burak Pehlivan'dan açıklama
AYDIN (İHA) – MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, kamuoyunda yanlış anlaşılmaya neden olan ifadeleriyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Pehlivan, yaptığı yazılı açıklamada; "Yerel seçimler sonrası, seçim sürecinde siyasi olarak yaşananları bir kenara bırakıp, Aydın Kentimizin, ilçelerimizin çağdaş ve kaliteli hizmetler alması konusunda yoğun çalışma içine girdik. Konularında yetkin meclis üyelerimiz, meclis çalışmalarında hemşehrilerimizin hakkını koruyucu, imkanların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmekteler.

İncirliova ilçemizde de aynı ilkeler ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Ancak sayın belediye başkanının meclis çalışmaları sırasında, meclis gurubumuza karşı ortaya koyduğu; demokratik yönetimden uzak yaklaşımı anlamak mümkün değildir.

Sürekli mazeret arayan, proje temelsiz, hedef analizi olmayan, günü kurtarmaya yönelik yaklaşımlar karşısında doğruyu ve hakkı savunan bizler, konu hakkında değerli basınımız aracılığı ile kıymetli hemşehrilerimizi bilgilendirmek amacıyla yaptığımız konuşma içerisinde yöremizde, sürekli sızlanan ve ağlayanlar için kullanılan bir tabiri 'sızlanmayı bırak, hizmet üretmeye bak' anlamında söyledim. Söyleniş ve ifade şekli bakımından, yanlış anlaşılmış olmaktan, bu söz ile istemeden, kahraman ordumuzun yiğitlerimizin değerli eşlerini istemeden incitmiş olmaktan son derece üzgünüm, yiğitlerimizin değerli eşlerinden, şehitlerimizin emaneti değerli hanımefendilerden, asker kızı olan eşimden ve asker eşi kayınvalidemden özür diliyorum.

Konuşmam hakkında bizzat arayarak, hedefimin ve sözlerimin manasının doğru anladıklarını ifade eden kıymetli asker eşi hanımefendilere teşekkür ediyorum. Milliyetçi Ülkücü Hareketin her mensubunun milli meselelerde yüksek hassasiyeti Türk Milleti tarafından bilinmektedir. Asker eşleri her Türk'ün namusudur, en değerli emanetidir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Burak Pehlivan, Aydın, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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