MHP İl Başkanı Çiçek'ten Mevlid Kandili Mesajı

18 Kasım 2018 Pazar 15:54



18 Kasım 2018 Pazar 15:54

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya teşrifi nedeniyle kutlanan Mevlid Kandilini tebrik etti.MHP İl Başkanı Murat Çiçek, Mevlit Kandili nedeniyle yayınladığı mesajında şu görüşlere yer verdi; "Yüce Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği, iki cihan güneşi, ahlak ve iman kalesi Efendimiz Hz. Muhammed'in yeryüzünü şereflendirişini idrak ediyoruz. Efendimizin izinde kutlu nasihatleriyle huzur buluyoruz. Nuruyla insanlığı aydınlatan, örnek hayatıyla güzellikleri öğreten Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği bu gecenin feyzinin kalpleri kararanların tövbe etmesine vesile olmasını diliyorum. Efendimizin her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz hadislerini ve tebliğlerini tekrar hatırlamalıyız. Bu anlamlı güne erişmenin huzuru ve mutluluğu ile Mevlid Kandilinizi tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve başarı diliyorum." - KONYA