13.06.2019 17:18
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MHP İl Başkanı Karataş, İstanbul'da Aşkale Koşapınarlılarla bir araya geldi

MHP İl Başkanı Karataş, İstanbul

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimleri için Aşkale Koşapınar ve Sarıyer Erzurumlu Minibüsçüler Dernekleri'nde hemşehrileriyle buluştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimleri için Aşkale Koşapınar ve Sarıyer Erzurumlu Minibüsçüler Dernekleri'nde hemşehrileriyle buluştu.

MHP Erzurum İl başkanı Naim Karataş, Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal ve Yakutiye İlçe Başkanı Uğur Pasin ile birlikte İstanbul'daki seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Aşkale Koşapınar ve Sarıyer Erzurumlu Minibüsçüler derneklerinde hemşehrileriyle bir araya gelen MHP İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimlerinin öneminden detaylı bir şekilde bahsederek bu seçimlerin Türkiye açısından çok çok önemli olduğunu vurgulayarak hemşehrilerinden Cumhur ittifakına destek sözü aldı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
MHP, Aşkale, Karataş, Güncel

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