MHP İl Başkanı Karataş, İstanbul'da Aşkale Koşapınarlılarla bir araya geldi

MHP Erzurum
İl Başkanı Naim Karataş
, İstanbul
seçimleri için Aşkale
Koşapınar ve Sarıyer
Erzurumlu Minibüsçüler Dernekleri'nde hemşehrileriyle buluştu.
MHP Erzurum İl başkanı Naim Karataş, Aşkale İlçe Başkanı Toksöz Kartal
ve Yakutiye
İlçe Başkanı Uğur Pasin ile birlikte İstanbul'daki seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Aşkale Koşapınar ve Sarıyer Erzurumlu Minibüsçüler derneklerinde hemşehrileriyle bir araya gelen MHP İl Başkanı Naim Karataş, İstanbul seçimlerinin öneminden detaylı bir şekilde bahsederek bu seçimlerin Türkiye
açısından çok çok önemli olduğunu vurgulayarak hemşehrilerinden Cumhur ittifakına destek sözü aldı. - ERZURUM
Kaynak: İHAMHP
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