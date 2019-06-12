MHP İl Başkanı Karataş, İstanbul'da seçim çalışmalarını sürdürdü

MHP Erzurum
İl Başkanı Naim Karataş
, İstanbul
seçimleri için Kaynarca Pasinler
Derneği'nde Erzurumlu hemşerileri ile buluştu.
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Yakutiye
İlçe Başkanı Uğur Pasin ve Aşkale
İlçe Başkanı Toksöz Kartal
ile birlikte yenilenen İstanbul seçimleri için seçim çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Kaynarca Pasinler Derneği'nde hemşerileri ile bir araya gelen MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş burada ki konuşmasında, İstanbul seçimlerinin öneminden bahsederek, bu seçimlerin normal bir belediye seçimi olmadığını, bu seçimin Türkiye
için bir beka meselesi olduğunu vurguladı.
Hemşerilerinin mutlaka sandığa giderek Cumhur ittifakına destek vermeleri hususunda hemşerilerinden söz alan Karataş, daha sonra Erzurumlu bir hemşerisinin cenaze törenine katılarak acılarını paylaştı. - ERZURUM
Kaynak: İHAMHP
, Karataş
, Politika