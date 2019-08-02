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MHP İl Başkanı Karataş, sendika temsilcileri ile bir araya geldi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, sendika başkanları ile istişare toplantısı yaptı.

02.08.2019 14:20 MHP İl Başkanı Karataş, sendika temsilcileri ile bir araya geldi
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, sendika başkanları ile istişare toplantısı yaptı.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın İl binasında yapmış olduğu toplantıya, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Mucip Gözeger, şube başkanları ve TÜRKAV Erzurum Şube Başkanı Umut Yaşar Bozkurt katıldı.

İl başkanı Karataş, sendika temsilcilerini tek tek dinleyerek işyerlerindeki sorunları hakkında bilgi aldı.

Karataş, hep birlikte koordineli bir şekilde çalışma yaparak bu sorunların üstesinden gelineceğini belirtti. - ERZURUM

Karataş, Erzurum, Sendika, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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