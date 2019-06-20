MHP İl Başkanı Karataş: "Sevdamız Türkiye'dir, Türkiye'nin bekasıdır"

MHP Erzurum
İl Başkanı NaimKarataş İstanbul
seçimleri için 6 ilçe başkanı ile birlikte Büyük Çekmece'de hız kesmeden devam ediyor.
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş,Çat
İlçe BaşkanıYılmaz Polat
,Horasan
İlçe Başkanı Köksal Çerçi,Köprüköy
İlçe Başkanı EnverKarasu
,Narman
İlçe BaşkanıKenan Aydın
,Pasinler
İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz,Tortum
İlçe Başkanı İlhan Uzun, Narman Meclis Üyesi Sadrettin Aydın ile birlikte Büyük Çekmece Erzurumlular Derneğinde hemşerileri ile buluştu.
MHP İl Başkanı Karataş, burada yaptığı konuşmada, "Bütün çalışmalarımız İstanbul veTürkiye
'nin geleceğinin yabancılar tarafından belirlenemeyeceğini göstermek ve İstanbul'un geleceğini güvence altına almak içindir. Sevdamız Türkiye'dir, Türkiye'nin bekasıdır" diye konuştu.
MHP İl Başkanı Karataş, "Büyükçekmece
Erzurumlular Dernek Başkanı Ahmet Yanık ve yönetimine, ayrıca tüm Erzurumlu hemşehrilerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - ERZURUM