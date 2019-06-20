20.06.2019 13:57
Haberler»Politika»Haber

MHP İl Başkanı Karataş: "Sevdamız Türkiye'dir, Türkiye'nin bekasıdır"

MHP İl Başkanı Karataş: "Sevdamız Türkiye

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş İstanbul seçimleri için 6 ilçe başkanı ile birlikte Büyük Çekmece'de hız kesmeden devam ediyor.

MHP Erzurumİl Başkanı NaimKarataş İstanbulseçimleri için 6 ilçe başkanı ile birlikte Büyük Çekmece'de hız kesmeden devam ediyor.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş,Çatİlçe BaşkanıYılmaz Polat,Horasanİlçe Başkanı Köksal Çerçi,Köprüköyİlçe Başkanı EnverKarasu,Narmanİlçe BaşkanıKenan Aydın,Pasinlerİlçe Başkanı Recep Zilbeyaz,Tortumİlçe Başkanı İlhan Uzun, Narman Meclis Üyesi Sadrettin Aydın ile birlikte Büyük Çekmece Erzurumlular Derneğinde hemşerileri ile buluştu.

MHP İl Başkanı Karataş, burada yaptığı konuşmada, "Bütün çalışmalarımız İstanbul veTürkiye'nin geleceğinin yabancılar tarafından belirlenemeyeceğini göstermek ve İstanbul'un geleceğini güvence altına almak içindir. Sevdamız Türkiye'dir, Türkiye'nin bekasıdır" diye konuştu.

MHP İl Başkanı Karataş, "BüyükçekmeceErzurumlular Dernek Başkanı Ahmet Yanık ve yönetimine, ayrıca tüm Erzurumlu hemşehrilerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Türkiye,MHP,Karataş,Politika

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
15:35Okula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun teklifi, Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonunda...
15:34HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin Açıklaması
15:34CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç Açıklaması
15:23MYP lideri Yılmaz'dan teşkilata çağrı
15:19TBMM Genel Kurulu toplandı
15:17TBMM'de Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısı
14:59Putin'in 'Direkt Hat' programına siber saldırı