MHP İl Başkanı Karataş'tan 3 Temmuz mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Temmuz 1919'da Erzurum'a gelişinin 100.yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş mesajında, "3 Temmuz 1919 da Erzurum kongresini toplamak üzere şehrimize gelen ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk dadaşlar ile bir araya gelerek milli mücadele hareketini başlatmıştır.



Erzurum'a gelen Mustafa Kemal Paşa çok sevdiği askerlikten ve görevlerinden burada istifa ederek sivil bir vatandaş olarak hayatını Türk milletinin bu kutlu mücadelesine adamıştır. Erzurum halkı onu lider kabul ederek bağrına basmıştır. Böylece Erzurum Mustafa Kemal Paşa'nın ilk defa sivil kıyafet giydiği şehir olmuştur.



Erzurum'dan başlayan ve bayraklaşan bu milli mücadele hareketi kısa bir süre içerisinde tüm vatan sathına yayılmıştır.



Milletimiz istikbaline, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kast eden emperyalist güçlere karşı istiklal mücadelesi başlatmış ve mazlum milletlere örnek teşkil edecek bir kararlılık göstermiştir.



Türk milleti vatanı ve bağımsızlığı uğruna tek vücut olmuş ve cihan ordularına karşı verdiği istiklal mücadelesini kazanarak Yurdumuzun ebediyete kadar Türk milletinin hakimiyetinde kalacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.



Bu vesileyle dünya tarihini yeniden yazdıran milli mücadele kahramanlarımızın aziz hatıralarını saygıyla yad eder, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı uğruna göz kırpmadan şehadete yürümüş olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, vatanımız ve şerefli milletimizin geleceği için savaşmış olan tüm gazilerimize de şükranlarımı sunarım." - ERZURUM

Kaynak: İHA