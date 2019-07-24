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MHP İl Başkanı Murat Çiçek: "Tarafsız basın demokrasinin yaşam damarlarındandır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, tarafsız ve objektif basının demokrasinin yaşam damarlarından birisi olduğunu söyledi.

24.07.2019 12:29 MHP İl Başkanı Murat Çiçek:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, tarafsız ve objektif basının demokrasinin yaşam damarlarından birisi olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek yaptığı açıklamada, 24 Temmuz 1908 yılında basında sansürün kaldırıldığı bu tarihin Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kayıtlara geçtiğini hatırlattı. Türk basınından sansürün kaldırılışının 111'inci yıldönümünde Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Murat Çiçek, "Tarafsız ve objektif basın demokrasimizin yaşam damarlarındandır. Kitleleri doğru yönlendirerek milli menfaatlerimiz ışığında birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek yayınlara her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Yerel basının sorunlarına değinen Çiçek, "Yerel basınımız son dönemlerde ekonomik zorluklarla mücadele ederek yayın hayatına devam etmeye çalışıyor. Artan baskı maliyetleri karşısında daralmaya giden bazı gazetelerin kapısına kilit vurduğunu üzülerek görüyoruz. Bulundukları bölgelerde kamu adına adeta denetleme görevi yapan, haber alma özgürlüğünün çimentosu olan yerel basınımızın varlığına devam edebilmesi için verilen desteklerin artmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Murat Çiçek, Konya, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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