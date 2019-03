MHP İl Başkanı Murat Çiçek: "Türk Milleti Yeni Bir Marş Yazılmasına Fırsat Vermeyecek"

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, Türk milletinin geleceğine sahip çıkarak yeni bir marş yazılmasına asla fırsat vermeyeceğini söyledi.İstiklal Marşının kabulünün 98. yıl dönümü nedeniyle bir açıklama yayınlayan MHP İl Başkanı Murat Çiçek, her kelimesinde inanç ve iman, her kıtasında cesaret olan İstiklal Marşının karanlığa doğacak şafağı müjdelediğini kaydetti.Çiçek açıklamasını şöyle sürdürdü; "İstiklal Marşımız milli mücadele azmimizin kutlu bir eseridir. İstiklal Marşımızın mısralarında milliyetçi duygular buluşmuş ve birbirine kenetlenmiştir. 'Korkma' nidası manevi dirilişin sembolü olarak umutları tazelemiş, ülkülerimizi perçinlemiştir. Kurtuluş mücadelemizin tüm hızıyla, tüm zorluğuyla sürdüğü bir ortamda merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin duygularına tercüman olmuştur. Her okuduğumuzda şairimizin yazarken hissettiği gibi tüm hücrelerimizde o maneviyatı hissetmekteyiz. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını milletimize hediye etmiş ve 'Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın' diyerek en içten dua ve beklentisini dile getirmiştir. Türk milleti her vakitte canı pahasına vatanına sahip çıkmıştır. Türk milleti geleceğine sahip çıkacak ve yeni bir marş yazılmasına asla fırsat vermeyecektir." - KONYA