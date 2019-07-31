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MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik baba oldu

MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, baba olmanın sevincini yaşadı.

31.07.2019 17:11 MHP İl Başkanı Muzaffer Çelik baba oldu
MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, baba olmanın sevincini yaşadı.

Dünyaya gözlerini açan kızına eski Türkçe'de kızıl elma anlamına gelen Almıla ismini veren İl Başkanı Çelik, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından paylaştı. MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadelerle sevincini paylaştı:

"Evladım Almıla dünyaya gözlerini açtı, Allah Vatana millete, hayırlı olmayı nasip etsin."

Çelik'i bu sevinçli gününde ailesi ve dostları yalnız bırakmazken anne ve bebeğinin de sağlığının iyi olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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