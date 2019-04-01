MHP İl Başkanı Serkan Tok Açıklaması

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile beraber düzenlediği basın toplantısında 31 Mart seçimlerini değerlendirdi.MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, MHP Kayseri Milletvekilleri İsmail Özdemir ve Baki Ersoy ile beraber düzenlediği basın toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin konuştu.Parti binasında düzenlenen toplantıda konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirerek, "31 Mart seçimlerini Kayseri'de huzur içerisinde güvenli bir ortamda gerçekleştirdik. Bu huzuru sağlayan vatandaşlarımıza, siyasi parti mensubu arkadaşlarımıza, güvenlik görevlilerimize teşekkür ederim. Seçim sonuçları Kayseri'mize ve Türkiye'mize inşallah hayırlar getirir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak son 3 ayda köy köy, kasaba kasaba, ilçe ilçe ve tüm şehir merkezinde yoğun bir çalışma programını AK Parti kadrolarıyla beraber gerçekleştirdik. 3 ay içerisinde neredeyse bütün ilçelerimizi 4'er kez gezdik, vatandaşlarımızın sorunlarına cevap aradık. Verebildiğimiz cevapları genel merkezimizin bilgisi, genel başkanımızın görgüsü ve bilgisi dahilinde bize gelen talimatları anında ulaştırma imkanını elde ettik. Son 2 günde bizim adayımızın olduğu yerleri 4 kere gezdik. En son binaya girdiğimizde 5'ti. Allah, MHP İl Teşkilatına devletin vermiş olduğu hakkı Pazar günü 17: 00'a kadar kullandırttı" ifadelerini kullandı.Milletin iradesinin sandığa yansıdığını kaydeden MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de, "Aziz milletimiz iradesini sandığa yansıtmıştır. Türkiye'nin en önemli döneminde ve en önemli gündeminde yerel seçimlerin boyutunu aşan anlamı olan bir seçimi gerçekleştirdik. Bu seçimlerin neticesinde hiç kuşku yok ki Cumhur İttifakının mutlak ve kesin başarısı ortadadır. Bu kapsamda da yerel bazdaki diğer bazı konular öne çıkmış olsa da, her ne olursa olsun herkesin sandığa yansıyan iradeye saygılı olması büyük önem arz ediyor. Bu demokratik olgunluğunda bir gereğidir. Bunu böyle görmek lazım. MHP, hem genelde hem de yerelde istediğini almıştır. Çünkü seçimlerden evvel gerek genel başkanımızın ifade ettiği üzere gerekse bizde bu anlamda partimizin tespit etmiş olduğu politikalar çerçevesinde altını sıklıkla çizdiğimiz bir husus vardı. O da; 24 Haziran'da elde edilmiş bulunan başarının sürdürülmesiydi. Zira Türkiye o tarihte yeni bir hükümet sistemine geçmişti. Dolayısıyla bu sistemin tüm kurum ve kurallarıyla inşası devam ederken yerel seçimlerde aziz milletimizin bu anlamda yeni hükümet etme sistemine olan desteğini yinelemesinin sadece Türkiye'nin iç kamuoyu açısından değil, dış kamuoyuna da verilmiş bir mesajı çağrıştırması dolayısıyla anlamda ve önemi büyüktür" diye konuştu.MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, "Bütün dönen kulislere rağmen gece gündüz demeden AK Parti teşkilatlarından daha çok çalışarak bugün bu başarıyı elde etmek kolay değildi. Serkan başkanı tebrik ediyorum. Bizler teşkilatlarımızın emrindeyiz. Maddi ve manevi emrindeyiz. Bu her zaman böyle olmuştu. Bundan sonrada böyle olacaktır. Biz çok büyük bir aileyiz. Bu uzun yıllara dayalı bir başarının öyküsüdür. İsteyince nelerin olabildiğini hep beraber görüyoruz. İnandığımız zaman neleri yapabildiğimizi biliyoruz. Geçmişte yaptık, bugünde yaptık. Allah izin verirse yarın yine yapacağız. Bizim ailemiz çok büyük bir ailedir. Bizler omuz omuza verdik ve çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ