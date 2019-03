MHP İl Başkanı Tok, "31 Mart'tan Sonra Beka Meselesi Gündemini Koruyacaktır"

Kaynak: İHA

MHP İl Başkanı Serkan Tok düzenlediği basın toplantısında, "Güneyimizde 50 bin YPG li bize silah çektiği için beka meselesi var diyoruz, siz neye göre yok diyorsunuz?" ifadesinde bulunarak, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra beka meselesinin gündemdeki yerini koruyacağını söyledi.MHP İl Başkanı Serkan Tok, düzenlediği basın toplantısında "Yüce Rabbim diyor ki, insan ancak çalıştığının karşılığını alır. Bu nedenle çok çalışacak ve hedefe ulaşacağız. Ümitvar olacağız, gevşeklik göstermeyeceğiz. Tedbir alacağız, temkinli olup, tevekkül edeceğiz. Yine yüce Rabbim diyor ki, işin bitince öbür işe koyul. Dünyanın kanununa uyacağız. Nedir dünyanın kanunu? Peygamber olsan da çok çalışacaksın. Bu nedenle çok çalışacağız, mücadele edeceğiz ve bir dakika dahi olsa sahalardan ayrı, vatandaşımızdan ayrı kalmayacağız. Bu, bizim genel ilkemiz olacak" dedi."Çalışıp alnımızın teriyle 31 Mart akşamı vatandaşımızın karşısına çıkacağız ve yüce Rabbimizin huzuruna çıkacağız" diyen Tok, "31 Mart yerel seçimleri öncesi, tüm dava arkadaşlarımız ve yöneticilerimizle hazırız. Sandıklarımızı koruyup, oyumuzun hakkını vatandaşımıza teslim edeceğiz. Kayseri' de Büyükşehir dahil olmak üzere, tüm ilçeler için seferber olduk ve İnşallah 17-0 alacağız" ifadesinde bulunarak açıklamasını şu şekilde sürdürdü:"Biz beka derken, bize koltuk diyerek cevap verenlere sormak istiyorum, ülkemizde yaşamakta olduğumuz sorunlar bitti mi ki, mesela FETÖ, PKK, PYD, YPG, İŞİD diğer adıyla DAEŞ bitti mi? Güneyimizde 10 bin tırla donatılmış, 50 bin PYD li orada silahlarla oyun mu oynamak istiyorlar? Yine Akdeniz'de, 197 savaş gemisi toplanmış topunu tüfeğini Anadolu'ya, Devletimize ve milletimize çevirmişken buraya gelen bu 197 savaş gemisi levrek avlamaya mı geldi? Amaçları ve hedefleri nedir? Bu toplanmanın genel amacı, hadise nedir? Nasıl değerlendirilmelidir? Ege'de Yunan Adaları silahlandırılmış, bize olan kinini her gün tekrar ederken 17 bin kilometre uzaktan bu millete ve bu devlete bir katil 50 kişiyi şehit ederek cevap vermişken, kullandığı ölüm kusan silahların üzerinde bize, devletimize, atalarımıza kinini kusarken siz neye göre beka meselesi yok diyorsunuz? Bunu izah ederken, bunlarla anlaştınız da mı yok diyorsunuz? Biz FETÖ meselesi var derken, her gün yapılan operasyonlara göre var diyoruz. Biz PKK meselesi var derken, kandil sözcülerinin, vatan hainlerinin ülkemizdeki bölücülük faaliyetlerine göre, bizleri şehit etmelerine göre var diyoruz. Siz PKK yla da mı anlaştınız da yok diyorsunuz? Güneyimizde 50 bin YPG li bize silah çektiği için beka meselesi var diyoruz, siz neye göre yok diyorsunuz? Biz bunları inanın üzülerek söylüyoruz ve şunu da söylüyoruz 31 Mart seçimlerinden sonra yine beka meselesi gündemini koruyacaktır. Biz o zaman da bu cümleleri istemeyerek sizlerle paylaşmak zorundayız çünkü biz, siyaset yaparken doğru bilgiyi ve doğru cümleleri vatandaşlarımıza anlatmakla görevliyiz. İzahı mümkün olmayan açıklamalarla vatandaşımızın kafasını karıştırmayın ya da bildiğiniz bir şey varsa çıkın basın toplantısı yapın neden beka meselesi olmadığını madde madde milletimize anlatın diyor ve bu noktada açıklamaya davet ediyorum. Seçime 5 gün kala yine biz tüm teşkilatlarımızla kol kola yürümeyip, koşacağız. Allah bu noktada hepimizin yardımcısı olsun. Biz zafere inancımızdan dolayı inanıyoruz. Bizim inancımızda sefer bizden, zafer Allah'tandır diyoruz. Cumhur İttifakı için tam 3 aydır sahalarda, köylerde, mahallelerde ve ilçelerde tüm teşkilatlarımızla beraber mücadelemizi sürdürüyoruz. Adalet ve Kalkınma partisi kadrolarıyla kardeşhane bir çalışma içerisinde Büyük Türk Milleti' nin bütünlüğü için mücadele ederken, bu güne kadar geldik ve halkımızın karşısında sorularla kendi bildiklerimiz ölçüsünde kıymetli genel başkanımızın bize talimatlarını anlattık. Son büyük iki konserimiz var. bu akşam saat 18.00 da Pınarbaşı'nda değerli sanatçımız Ahmet Şafak olacak. Pınarbaşı' lı kardeşlerimizle beraber bir gece düzenlemiş olduk. Yine yarın akşam da saat 19.00 da Kayseri Kadir Has Kapalı Spor Salonunda büyük bir konserimiz gerçekleşecek ve yine Ahmet Şafak burada vatandaşımızla beraber olacak. Bu büyük konserlerin ücretsiz olduğunu belirtip, bütün halkımızı davet ediyorum.^" - KAYSERİ