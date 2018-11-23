MHP İl Başkanı Tok, Öğretmenler Günü Mesajı Yayımladı

MHP
İl Başkanı Serkan
Tok, Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'e, Başöğretmenlik unvanının verilişinin 83'nci ve bu tarihi günün, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlanmasının 37'ncü yıl dönümünün içinde bulunmaktayız. Hiçbir maddi kıymetle ölçülemeyecek kadar saygın bir meslek olan öğretmenlik; sevgi ve fedakarlığın yol göstericiliğinde, milletimize hizmet etmenin güzide yollarından birisi olmuştur" ifadesinde bulunan Serkan Tok, mesajını şu şekilde sürdürdü:
"Aziz milletimizin ruh ve karakterine biçim veren, bugünün mimarı, yarınların hazırlayıcısı muhterem öğretmenlerimize çok şey borçlu olduğumuz iyi bilinmelidir. Yılın sadece bir gününde değil, her anında hatırlanması ve anlaşılması gereken eğitim camiasının değerli mensuplarının, millet ve devlet hayatında ikame edilemez yerleri bulunduğu kuşku götürmez bir gerçektir.
Sahip oldukları bilgi, kültür ve deneyimi; anlatarak, göstererek, benimseterek kuşaklara aktaran, böylece sosyolojik sürekliliğin sağlanmasına da büyük bir katkı sağlayan öğretmenlerimiz, bu özelliklerinden dolayı yaşadıkları çevrenin öncüsü olmuşlardır.
Bilgiyle doldurulmuş zihinlerin yanında, zekayla duyguları birleştirerek evlatlarımızın kendilerini tanımalarını gözeten, beyin ve kalbin terkibinden filizlenmiş bir eğitim sürecini de hayata geçiren değerli öğretmenlerimizin var olan gayretleri her türlü takdirin üstündedir.
Bunların yanı sıra eli, gözü, dikkati, muhakemeyi eğiten; duyguları geliştiren, iradeyi güçlendiren, girişimciliği teşvik eden, azim ve dayanıklılığı kuvvetlendiren bir eğitim anlayışının gelişmesi ve yerleşmesi için, öğretmenlerimizin üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla asgari özeni göstereceklerine yürekten inanıyorum.
Ülkemizin bugün ve gelecekte bağımsız ve onurlu yaşayabilmesinin yegane yolu; eğitim ve öğretim vasıtasıyla nesillere öğretilecek olan milli değerler sisteminden geçmektedir.
Türk milletine mensubiyet şuurunun anlamlandırılmasında, yayılmasında yeri doldurulamaz bir fonksiyona sahip olan öğretmenlerin; şevk ve heyecan içinde bu vazifelerini yerine getirmeleri için gerekli şartların
hazırlanması da devletin temel görevleri arasında yer almalıdır.
Öğretmenlerimizin en belirgin sorunları; geçinme zorlukları, eğitimde araç-gereç eksikliği, okul ve derslik yetersizlikleri olduğu bilinen bir gerçektir. Gelecek nesillerin mesuliyetini içinde barındıran öğretmenlik mesleğinin, başta ekonomik olmak üzere, her anlamda hak ettiği itibarlı konuma gelmesi sorumluluk sahibi herkesin dikkat etmesi gereken bir husus olmalıdır.
Milletimizin değerler sisteminde çok yüksek bir yeri bulunan öğretmenlik mesleğinin, fiilen yaşanılan hayatta da aynı konuma getirilmesi; kıymet ve itibarın parayla değil, bilgi ve eğitimle ölçülür hale gelmesine de neden olacaktır.
Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin "Öğretmenler Günü'nü" kutluyor; mutlu, başarılı ve huzur içinde bir hayat geçirmelerini diliyorum. Ayrıca görevi başında hain saldırılar sonucunda şehit düşen ve ebediyete intikal etmiş bütün öğretmen ve eğitimcilerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, hepsini minnet ve şükranla yad ediyorum." - KAYSERİ
Serkan,Milliyetçi Hareket Partisi