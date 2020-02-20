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MHP İl Başkanı Yıldırım'dan stat ve hastane projeleriyle ilgili değerlendirme

MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, kentte yapılacak hizmetler için her zaman hazır olduklarını bildirdi.

20.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:02MHP İl Başkanı Yıldırım'dan stat ve hastane projeleriyle ilgili değerlendirme
MHP İl Başkanı Ferhan Yıldırım, kentte yapılacak hizmetler için her zaman hazır olduklarını bildirdi.
Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kütahya'ya bir an önce bir stat yapılması ve şehir hastanesinin tamamlanması gerektiğini söyledi.
Stadyumu'nun tribünlerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldığını ve onun yerine yapımına başlanan prefabrik tribünlerin yetersiz olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:
"Daha önce yapılacağı söylenen stadının bir an önce ilimize kazandırılması gerekiyor. Diğer yandan şehir hastanesi ile ilgili vekillerimiz gereken açıklamaları yaptılar ama işi yapan firmadan açıklama yok. Hastane ile ilgili çözülmesi gereken bir durum varsa milletvekilimiz Ahmet Erbaş'ın 'Şehir hastanesini TOKİ yapsın' şeklinde bir önerisi vardı. Bunu yeniden gözden geçirmek gerekli."
Yıldırım, termal ve diğer turizm alanında Kütahya'nın ciddi potansiyele sahip olduğunu ve bu durumunda bir an önce gerektiği şekilde değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Dumlupınar, Kütahya, MHP, Politika

Kaynak: AA

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