MHP İl Genel ve Belediye Meclisi Üyelerini Tanıttı

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tercan İlçe Başkanlığı, belediye meclis üyesi adayları ile il genel meclisi üyesi adaylarını tanıttı.31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında seçim startını veren MHP Tercan İlçe Başkanlığı, Yüksek Seçim Kuruluna verdikleri belediye meclisi üyesi adaylarını düzenlediği toplantıda tanıttı.Ülkücü Hareketin dualı bir hareket olduğunu belirten MHP Tercan İlçe Başkanı Yalçın Tombul, "Biz dualı bir hareketiz. Liderimiz Devlet Bahçeli beyde aynı şeyi tekrar eder. Biz dualı bir hareketiz. Biz hizmetimizi yaparız. Her zamanda söylerim. Cenabı-ı Hak bunu karşılığını bize hiç ummadığımız zamanlarda hiç ummadığımız anlarda verir biz bunu bilemeyiz. Biz hizmetimizi yaparız." dedi.Konuşmaların ardından belediye meclis üyesi adayları ve il genel meclisi üyesi adayları tanıtıldı. Daha sonra İlçe Başkanı Yalçın Tombul ve Belediye Başkanı ve Adayı Mehmet Yılmaz, beraberindeki partililerle birlikte Başkan Mehmet Yılmazın Seçim Ofisine geçerek burada adaylarla birlikte sohbet ettiler.MHP'den liste şu isimlerden oluştu: İl genel Meclisi üyeleri Mustafa Seyran, Ali FetvacıBelediye Meclis Üyeleri: Ömer Polat, Bektaş Aydın, Mahmut Şit, Özgür Kılıç, Nizamettin Uçan, Fikri Güleryüz, Zafer Sirkecioğlu, Cengiz SoyluKontenjan listesi ise Nusret Aktaş'tan oluştu. - ERZİNCAN