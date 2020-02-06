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MHP il yönetiminden Seydişehir'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Seydişehir ilçe yönetimini ziyaret etti.

06.02.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:02MHP il yönetiminden Seydişehir'e ziyaret
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Remzi Karaarslan, ilçe yönetimini ziyaret etti.
Ziyaret sırasında konuşan MHP Seydişehir İlçe Başkanı Eyüp Gül, Karaarslan'a ilçenin sorunları ve ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi.
MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçe Başkanı Eyüp Gül nezdinde tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Yarım asrı aşan siyasi mücadelesinde devletin ve milletin bekası için hareket eden partimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Seydişehir, Konya, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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