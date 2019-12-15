Haberler » Güncel » MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret - Haber

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Beypazarı Muhtarlar Derneği başkanlığını ziyaret etti.

15.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:44MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan Muhtarlar Derneğine ziyaret
MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, Muhtarlar Derneği başkanlığını ziyaret etti.
MHP ilçe Başkanı Erdoğan Orhan, ziyarette Dernek Başkanı Muammer Köksal'dan, muhtarların durumları, mahallelerin durumları ve muhtarların istek ve taleplerini sorarak bilgi aldı.
Orhan, Muhtarlar Derneği başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamasında, MHP ilçe Yönetimi olarak Cumhur İttifakı çerçevesinde ziyaretlerde bulunduklarını ve bu kapsamda zaman zaman oda, dernek başkanları ile bir araya gelerek, görüşlerini aldıklarını bildirdi.
Muhtarlar Derneği Başkanı Köyabükü Mahallesi muhtarı Muammer Köksal, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ın Muhtarlar Derneğine ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini bildirirken, "Sayın ilçe başkanı ile birçok konuda değerlendirme fırsatı bulduk. Bizleri dinlediği için teşekkür ediyorum." dedi.

Erdoğan Orhan, Beypazarı, MHP, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:04 Motosiklet kazasında ölen Afgan gencin cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Haber
17:04 Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu'nda İran ile Yemen tartışması - Haber
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı öldü, köpeği yanından ayrılmadı - Haber
17:02 Ankara bakan varank bizim davamız bir 'benlik' davası değil-2 - Haber
16:55 Seçer, meclis üyeleriyle bir araya geldi - Haber
15:33 İzmir'deki Las Tesis eylemine binlerce kadın katıldı - Haber
15:13 Komandolar dağlarda teröristlerin izini sürüyor - Haber
13:25 İBB'ye ait logar kapaklarının üzerinde "Allah" yazdığı iddiası sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
11:49 5 yılda 7 bin 302 yabancı teröristin yakalandığı Risk Analiz Birimi'ne ilk kez girildi - Haber
11:40 Kamikaze İHA'lar teslim edilecek - Haber
15.12.2019 17:06:37