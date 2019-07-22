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MHP İlçe Başkanı Ok'un acı günü

MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok'un babası Sıtkı Ok vefat etti.

22.07.2019 10:44 MHP İlçe Başkanı Ok
MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok'un babası Sıtkı Ok vefat etti.
Geçirdiği rahatsızlıklar sonucu bir süredir tedavi gördüğü belirtilen Ok, Fatih Mahallesindeki evinde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ok'un cenazesi Ak Camisinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Behlülbey Mezarlığına defnedilecek.
MHP İlçe Başkanı Harun Ok, babası Sıtkı Ok'un Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor.
Kaynak: AA
Fatih, Ilgın, MHP, Güncel

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