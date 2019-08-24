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MHP ilçe başkanı teknede çıkan yangında yaralandı

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı.

24.08.2019 12:04 MHP ilçe başkanı teknede çıkan yangında yaralandı
ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, MHP İmamoğlu İlçe Başkanı Savaş Ağca, balık tuttuğu teknesinde çıkan yangında ağır yaralandı.
Savaş Ağca, oğlu Tuğşat  Ağca ve arkadaşı Cemal Gökçe ile birlikte balık tutmak için tekneyle denize açıldı. Ancak teknede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.  Ağca ve Gökçe, yangını söndürmek isterken alevlerin içinde kaldı.
Çevredeki diğer teknelerden yardıma gelen balıkçılar, yangını söndürdü. Ağır yaralanan Ağca, ihbar üzerine kıyıda bekleyen ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınıd. Hafif yaralanan oğlu ve arkadaşı ise ayakta tedavi edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Adana

Adana, MHP, Güncel

Kaynak: DHA

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