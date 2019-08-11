MHP ile Nihal Olçok arasında idam tartışması: Öcalan'ı öne sürdü

15 Temmuz şehidinin eşi Nihal Olçok, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bülent Ecevit'le beraber idamı kaldırdığını ve bu nedenle teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nde paşa paşa yattığını söyledi. Olçok'a yanıt verenMHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman "Bahçeli'ye gerçek dışı söylemlerle saldırmak, kendisine bir şey kazandırmaz" dedi.

Hain 15 Temmuz darbe girişiminde eşi Erol Olçok'u ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok,AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin ABD'ye çağrı yaparak FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'nin Türkiye'ye iade etmesini istemesini değerlendirdi. Olçok Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Olmayacak dua ama yine de amin demek istiyorum Cuma'nın hürmetine kim bilir. Apo içinde imkansız gözüyle baktık ama işleri bitince attılar.Yinede Türk devleti merhametli sayın Devlet Bahçeli ve rahmetli Bülent Ecevit idamı kaldırdılar ve paşa paşa yaşıyor hücre makamında"

Nihal Olçok'un Devlet Bahçeli'yi ekleyerek bu hatırlatmayı yapması üzerine, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Olçok'a sosyal medya hesabından yanıt verdi. Büyükataman da mesajına Nihal Olçok'u ekleyerek şunları söyledi:

"Şehitlik, Türk Milliyetçilerinin en hassas olduğu kavramlardan biri ve şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Bununla birlikte şehit annesi ve eşi olmak, ne söylediğini bilmeyi gerektirecek vakur bir duruşa sahip olmayı elzem kılar."

"Bu duruş, bir olgunluk olduğu gibi şehidin aziz hatırasına da bir hürmettir. Allah; eşini ve dünyanın en kıymetli nimeti olan evladını 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde kaybeden Nihal Olçok Hanımefendi'nin yardımcısı olsun."

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye sürekli suretle ve gerçek dışı söylemlerle saldırmak, kendisine bir şey kazandırmayacağı gibi şehit evladının ve eşinin aziz ruhlarını yaralayacaktır."