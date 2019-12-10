Haberler » Güncel » MHP Isparta İl Başkanı Bayram'ın elektrik akımına kapılması - Başhekim Keskin - Haber

MHP Isparta İl Başkanı Bayram'ın elektrik akımına kapılması - Başhekim Keskin

MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.

10.12.2019 19:48 | Son Güncelleme: 10.12.2019 19:49
MHP İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.
Eğirdir ilçesindeki Kovada kanal boyu mevkisinde elektrik hattı döşemesiyle uğraşan Bayram, akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayram, Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bayram'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
"Genel durumu hastaneye geldiğine göre iyi"
Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ferudun Ruşen , AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 14.00 sıralarında Eğirdir ilçesinde meydana geldiğini söyledi.
Bayram'ın Isparta Şehir Hastanesine olaydan 45 dakika sonra getirildiğini belirten Keskin, "Bize gelmeden hastanın kalbi iki kez durmuş ve gerekli müdahaleler yapılmış. Gereken müdahaleleri acil servisimizde yaptık. Tabii ki bu yüksek travmalı bir durum. Bundan dolayı yoğun bakıma aldık hastamızı." diye konuştu.
MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram'ın yoğun bakım ünitesinde uyutulduğu bilgisini veren Keskin, şöyle konuştu:
"Hastamızı 48 saat sonra uyandırmayı planlıyoruz. Tedavi sonucu da 48 saat sonra daha net belli olur. Hastanemize başvurduğuna göre şu an genel durumu daha iyi. Hayatı tehlikesi devam ediyor. Hastamız stabil durumda, 48 saat sonra daha net bilgi verebiliriz."
MHP Isparta İl Başkanı Bayram'ın elektrik akımına kapılması - Başhekim Keskin

Isparta, Keskin, MHP, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:06 MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı - Haber
21:06 Kazandığı tazminatla hamsi şöleninde konser düzenledi - Haber
21:06 Sakarya'da polis ekibine saldıran 4 kişi tutuklandı - Haber
21:04 Devrik Sudan lideri Beşir 1989 darbesiyle ilgili savcıya ifade verdi - Haber
21:04 Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komsic: "Bugün soykırım ödüllendirildi" - Haber
20:04 Konya'da canlı yayında muhabire saldıran 4 şüpheli gözaltına alındı - Haber
19:52 2019 Nobel ödülleri protestolar gölgesinde sahiplerini buldu - Haber
19:46 Abdülhamit'in torunu Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti - Haber
19:43 Son dakika: Soykırım destekçisi yazar Peter Handke Nobel Ödülü'nü aldı - Haber
19:16 Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler - Haber
10.12.2019 21:16:39