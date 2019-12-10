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MHP Isparta İl Başkanı elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanı Nail Bayram, Eğirdir'de elektrik hattı döşendiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Gelen son dakika bilgisine göre, 2 kez kalbi duran il başkanı hayata döndürüldü.

10.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:50

Olay, öğleden sonra Eğirdir-Kovada Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kanal boyunda elektrik hattı döşeme işi yapan MHP İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

ÖNCE KALBİ DURDU SONRA HAYATA DÖNDÜ

Beraber çalıştığı elemanları ve iş arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Eğirdir Kemik ve Eklem Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Bayram'ın hastanede kalbi durdu. Burada tekrar hayata döndürülen Bayram, daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Bayram'ın yolda da 2 kez kalbinin durduğu ve tekrar hayata döndürüldüğü öğrenildi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bayram'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından, Bayram'ın ailesi, MHP'li Isparta eski belediye başkanı Yusuf Ziya Günaydın, eski İl Başkanı İsa Yalçın, parti yönetimi ve çok sayıda partili hastaneye akın ettiler.

MHP Isparta İl Başkanı elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı

Eğirdir, Isparta, MHP, 3. Sayfa, Politika, Güncel

Kaynak: İHA


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