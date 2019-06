"MHP İstanbul'un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Attığınız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'un her yerindedir. İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul'un her yanındadır." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ataköy Sheraton Otel'de düzenlenen "Muhtarlarımızla kahvaltı" programında yaptığı konuşmada, 23 Haziran'da umudun, huzurun, cumhurun, ahlakın, kardeşliğin, helalin yanında duracaklarını, ortak gayelerinin İstanbul'un ehline emanetini sağlamak olduğunu söyledi.

İstanbul'un ehline emanet edilmemesi halinde bin yıllık kardeşliğin zarar göreceğini kaydeden Bahçeli, "İstanbul ehline emanet edilmezse kaynaşma potamız küflenecek, medeniyet cevherimiz karalanacaktır. Türk milleti İstanbul üzerinde oynanmak istenen oyunların kuşkusuz farkındadır. İstanbullu kardeşlerimin kurulan ve kurgulanan kirli tezgahları bozacağından şüphem yoktur." dedi.

Mehmetçik katilleri İstanbul'da belediye yönetimini etkileyemez"

MHP'nin yeniden seçim kararının alındığı günden bu yana İstanbul'u karış karış gezdiğini ve vatandaşlarla kucaklaştığını kaydeden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Attığınız mitil hani nerede diyenler, varlığımızdan ürken, paçası tutuşan, tir tir titreyen gafillerdir.Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul'un her yerindedir, mitil her yere serilmiştir. İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul'un her yanındadır. Milletimizden aldığımız işaretler 23 Haziran'da emanetin ehline yani Cumhur İttifakı Adayı Sayın Binali Yıldırım Bey'e verileceğini göstermektedir. Çünkü CHP'nin ve iş birlikçilerinin çarpık ve mahsurlu siyaseti eriyiştedir, iniş halindedir. Süreç içinde herkes mayasının gereği neyse onu yapmış, zilletin foyası ortaya çıkmıştır.Bunların attıkları her adımda maskeleri düşüyor, gizli gündemleri bir bir deşifre oluyor.Mücadelemiz İstanbul'un geleceğinin yabancı başkentlerde belirlenemeyeceğini göstermek, İstanbul'un geleceğini güvence altına almak içindir.PKK, İstanbul'a istikamet veremez, FETÖ söz söyleyemez.Mehmetçik katilleri İstanbul'da belediye yönetimini etkileyemez.İstanbul'un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez.İnanıyorum ki, İstanbullu kardeşlerim de bizimle aynı duyuş, seziş, şuur ve kararlılıktadır."

Bahçeli, muhtarların demokrasi açısından son derece önemli ve tarihi bir görev üstlendiğini kaydederek, hizmetleri dolayısıyla muhtarlara teşekkür etti.

Muhtarların, vatandaşların gönlüne girmek için özverili çaba gösterdiğine işaret eden Bahçeli, "Muhtarlarımız bağımsızdır, hür iradeleriyle milletimize hizmet etmektedir. Bununla birlikte Türk demokrasisinin maruz kaldığı saldırıları görmek, anlatmak nasıl ki herkesin görevi ise sizlerin de görevi olmalıdır." şeklinde konuştu.

"Seçimlerinin yenilenme sebepleri ayan beyan ortadadır"

Devlet Bahçeli, Cumhuriyet tarihi boyunca demokrasiye pek çok saldırı yapıldığını, bunun en bariz örneklerinden birisinin de 31 Mart'ta yaşanan usulsüzlükler ve sandık yolsuzlukları olduğunu söyledi.

Yüksek Seçim Kurulunun da milletin iradesine şaibe karıştıranlara suçüstü yaptığını ve Türk milletinin kaderiyle oynamak isteyen şarlatanlara geçit vermediğini vurgulayan Bahçeli, "İptal edilmeli mi, edilmemeli mi tartışmasına nokta koyulduktan sonra malum çevreler bu sefer de iptal gerekçelerini sulandırarak kamuoyunu yanıltmaya, yalanları servis etmeye başladılar.Yüksek Seçim Kurulunun yapmış olduğu açıklamada her şey açıktır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenme sebepleri ayan beyan ortadadır." şeklinde konuştu.

"YSK kararı son derece doğru ve isabetlidir"

108 sandığın sayım döküm cetvellerinin düzenlenmemesinin seçim güvenliğinin zedelendiğini ortaya koyduğunu aktaran Bahçeli, "Ayrıca 2018 yılında yapılan bir kanuni düzenlemeyle sandık kurulu başkanları ve kurulun en az bir üyesinin kamu görevlisi olma şartına riayet edilmemesi seçimin güvenirliğine gölge düşürmüştür. Usulsüzlük yapılan sandık sayısı toplamı 123'dür. Bu sandıklarda yaklaşık 42 bin oyun olduğu ortadadır. İki aday arasındaki oy farkının 13 bin 729 olduğu bir seçimde şüpheli 42 bin oy pusulasının varlığı seçimlerin iptaline doğal olarak yol açmıştır.Yüksek Seçim Kurulunun kararı son derece doğru ve isabetlidir.Şimdi sırada 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimde hakkı haklısına teslim etmek vardır. Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbullu her vatandaşımızın iradesinin sandıklara doğru bir şekilde yansıması gereği neyse yapacak, 23 Haziran günü sandıklara sahip çıkmak için elinden gelen çabayı gösterecektir." ifadelerini kullandı.

"Sistem tartışması çıkarmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak"

Muhalefet partilerinin ve PKK, FETÖ gibi terör örgütlerinin 31 Mart ve 23 Haziran'ı, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin rövanşı olarak değerlendirdiklerine de dikkati çeken Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok şükür milletimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız bu güruha geçit vermemiş, bundan sonra da vermeyecektir. Türkiye'de yeniden bir sistem tartışması çıkarmak isteyenlerin hevesleri tekrar kursaklarında kalacaktır. Kötü ve köksüz siyaset anlayışı başarıya ulaşamayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden hazımsızlık duyanların komploları Türk milletinde makes bulmayacaktır.Malum çevrelerin Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'taki başarısını aşağı çekme gayreti kendilerini trajikomik bir duruma düşürmektedir. 31 Mart sonuçlarına ister genel oy dağılımı, ister kazanılan belediye sayısı, isterse de il genel meclisinden alınan sonuç açısından, yani nereden bakarsanız bakın Cumhur İttifakı'nın çok net biçimde başarılı olduğu görülecektir. Bu durum milletimizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden yana olduğunu göstermektedir. 31 Mart'tan umduğunu bulamayan siyasi partiler, terör örgütleri ve dış güçler Cumhur İttifakı'nın kaybeden taraf olduğu iddiasıyla hummalı bir çalışma yürütmektedir. Algı operasyonları boşunadır. Cumhur gerçekleri görmektedir, İstanbullu kardeşlerimiz her şeyi bilmektedir. Cumhur İttifakı'nın muazzam başarısı karşısında şaşkına dönmeleri normaldir. Cumhur ittifakı kazandığı sürece Türkiye karşıtı çevreler emellerine ulaşamayacaktır."

"Vasat bir siyasi profil çizen şahıs bir hafta sonra siyaseten hezimete uğrayacak"

İstanbul'un 23 Haziran'da geleceği oylayacağını kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"İstanbul'a tuzak kurmak isteyen iç ve dış odaklar bir aday etrafında kenetlenip onu desteklemektedir. Malum aday da kendini destekleyen çevrelerin hizmetine gireceğini, yörüngelerinden çıkmayacağını tasdik edercesine açıklamalarına ve söylemlerine devam etmektedir. Terörist başının heykelini dikme hayalinde olan bir hainin çizgisini beğendiğini dile getiren CHP adayından İstanbullu vatandaşlarımıza gelecek bir fayda yoktur. Seçilmesini Yunan gazetesinin 'Konstantinapolisi Fetheden Pontus' başlıklı haber ile duyurduğu ve bu duruma cevaben 'Yunansa Yunandır, Rumsa Rumdur, bu ülkede Rum var mı? Var, Yunanlı var mı? Var' ifadelerini kullanan birinin neye ve nereye hizmet ettiği açıktır. Hakkı olmadığı halde havaalanı VIP terminalini kullanmaya kalkan, kendisine müsaade edilmeyince işini dürüstçe yapan valimize ağır hakaretler savuran kirli ağızdan İstanbul için hayırlı bir sözün çıkması beklenmemelidir. İstanbullu her vatandaşımızdan dileğimiz oylarını kullanırken bu gerçekleri görmeleridir. 23 Haziran'da İstanbul kazanacaktır. 23 Haziran'da 16 milyon İstanbullu huzura kavuşacaktır. 23 Haziran'da milli bekamız güçlenecektir.23 Haziran'da milli birlik ve dayanışma ruhumuz yükselecektir. FETÖ kaybedecektir. PKK yerin dibine geçecektir.CHP, İP ve HDP'nin çırpınışları sonuç vermeyecektir. Boyası akan, hırçınlığı, şiddet dili, gerçek yüzü ortaya çıkan, basit ve vasat bir siyasi profil çizen şahıs bir hafta sonra siyaseten hezimete uğrayacaktır."

Binali Yıldırım'ın 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gelecek beş yılda İstanbul'a, İstanbulluların emsalsiz desteğiyle hizmet edeceğine inandığını vurgulayan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'a mitili çoktan atmıştır, çalışmalarını son ana kadar heyecanla sürdürecektir. Söz verdik, dönmeyeceğiz.İnandık, başaracağız.İstanbul düşmeyecek, fetih ruhu silinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA