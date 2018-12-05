MHP Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma Danışman Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Karabük Safranbolu İlçesi Belediyesi Başkan adayı olarak Fatma Danışman'ı seçti.

FATMA DANIŞMAN KİMDİR?

Danışman, 1970 yılında Safranbolu'nun Değirmenci Köyü'nde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini tamamlamasının ardından Karabük Demir Çelik Lisesi'nden mezun oldu.

KARABÜK BELEDİYESİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI YAPTI

2009 yılına kadar iş hayatında çeşitli görevlerde bulunan Danışman, 2002-2009 yıllarında 3 dönem MHP Merkez İlçe Yönetim Kurulunda görev yaptı. 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri sırasında Karabük Belediyesi Meclis Üyesi seçildi ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından da Karabük Belediye Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Fatma Danışman, 2009 yılından bu yana aktif olarak Karabük Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getiriyor.

SAFRANBOLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Eşini 2009 yılında kaybeden 1 çocuk sahibi Fatma Danışman, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Karabük İli Safranbolu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.