MHP Karaman İl Başkanı Ünüvar: "Kadrolarımız sahada ve zinde olacak"

Genel merkez tarafından geçtiğimiz günlerde görevlendirilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman İl Teşkilatı, ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.Parti binasında gerçekleştirilen toplantıya İl Başkanı Mahmut Ünüvar'ın yanı sıra Merkez İlçe Başkanı M. Mustafa Gözel, Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf Başkocagil, Kadın Kolları Başkan Vekili Fahriye Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Milliyetçi-Ülkücü hareketin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek toplantıya başlayan Ünüvar, "Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ile başlayıp Liderimiz Devlet Bahçeli Bey ile devam eden süreçte, gerek Karaman gerekse tüm yurtta davamıza hizmet etmiş değerli büyüklerimi-ülküdaşlarımı en kalbi sevgilerimle yad ediyorum. Hayatını ülkücü davayı savunmakla geçirmiş ve ebediyete intikal etmiş merhum büyüklerime Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, tavsiye ve taleplerinden ayrılmayacağımı bir kez daha yineliyorum" dedi.Toplantının devamında merkez ve taşra kadroları ile yapılacak görüşmelerin ardından bir çalışma takvimi oluşturacaklarını belirten Ünüvar, "Gerek nüfus yoğunluğu gerekse kısa sürede ulaşılabilirlik açısından merkezde yapılan mükerrer çalışmaları, aynı oranda taşrada harekete geçireceğiz. Taşrada yaşanacak hareketlilik, il merkezindeki faaliyetleri tamamlayacak. Taşradaki teşkilatlarımız il teşkilatımızın verdiği görevleri yapmanın yanında idarenin uygulayıcılığı noktasında rol alacaktır. Bizim yönetim anlayışımızda; il merkezi ile taşra kıyasında küçümseyen, ötekileştiren bir politika yoktur, olmayacaktır. Herkesin partimizce belirlenen mıntıkası gereği görev ve sorumluluğu vardır. Dolayısıyla; mahalle ve köy temsilcilerimiz, belde ve ilçe teşkilatlarımız her faaliyetimizde görev üstlenecek, varlık gösterecek ve söz sahibi olacaktır. Hemşehrilerimizle olan iletişimimiz güçlü, buluşmalarımız daha sık, kaynaşmamız candan olacaktır. Herhangi bir seçim atmosferi olmamasına rağmen sanki seçim varmış gibi tüm kadrolarımız sahada ve zinde olacaktır" diye konuştu.Geniş kapsamlı çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekleyen Ünüvar, "İl, ilçe ve belde belediyelerimizin kısa sürede hayata geçirdiği hizmetlerin devamlılığı ve yeni projelerin başlaması için teşkilat olarak her türlü desteği vereceğiz. Belediyelerimizle teşkilatlarımız; tecrübelerin paylaşıldığı, birlikte akıl üreterek, istişare mekanizmasının harekete geçirildiği uyum içerisinde bir süreç yaşayacak. Ayrıca bilindiği üzere STK'lar toplum nabzını ölçmek açısından en önemli kuruluşlardır. Bu nedenle ilimizde faaliyet gösteren tüm Sivil Toplum Kuruluşları ile daha sık bir araya geleceğiz. Gerek teşkilatımızın gerekse belediyelerimizin hizmet noktasındaki çalışmalarına gösterilecek reaksiyonu ve beklentileri kısa zamanda tespit edip ona göre yol alacağız. Kısacası Milliyetçi Hareket Partisi Karaman il teşkilatı olarak önümüzdeki süreçte; yapacağımız her işi toplumun her katmanından kitlelerle görüşerek, ben yaptım oldu anlayışıyla değil, istişare ederek çoğunlukla yapacağız. Kapımız da gönlümüz de tüm ülküdaşlarımıza ve hemşehrilerimize açıktır" ifadelerine yer verdi. - KARAMAN