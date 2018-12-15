MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik Kars'a Geldi

Milliyetçi Hareket Partisi
'nin (MHP
) Kars
Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik
, Ankara
'dan kente geldi.
Harakani Havalimanında İl Başkanı Tolga Adıgüzel
, Ülkü Ocakları Başkanı Oğuz Güngör ve partililer tarafından coşkuyla karşılanan MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, kent merkezinde Kars halkını selamladıktan sonra Aday Tanıtım Toplantısına katıldı.
Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen MHP Kars Aday Tanıtım Toplantısı Kafkas Halk Oyunları Ekibinin gösterileriyle başladı. Ekip tarafından 'Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa
' türküsünde Türk Bayrağı açıldı. Türk Bayrağının açılması toplantıya katılanlar tarafından ayakta alkışlandı. Nazik, kendisine hediye edilen Türk Bayrağını öperek kabul etti.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kağızman
Belediye Başkanı Nevzat Yıldız
ve MHP Arpaçay
Belediye Başkan Adayı Erdal Mert
, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik birer konuşma yaptılar. - KARS
Ankara,Çetin Nazik,MHP,Kars
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:31