MHP Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den, Kars Belediye Başkan adayı olarak Çetin Nazik'i seçti.

ÇETİN NAZİK KİMDİR?

Çetin Nazik, 4 Eylül 1965 yılında Kars ilinde dünyaya geldi. Evli ve 4 çocuk sahibidir. 1996 – 2006 yılları arasında Kars'ta 400'e yakın ilk toplu konut projesini başlatan Nazik, Tarım Kredi Kooperatifinin, Susuz ve Boğazköy ilçelerinde görev yaptığı yıllarda, teşkilatın düzenlemiş olduğu muhasebe, finans ve krediler sınavında üstün başarı sergileyerek Türkiye 1'incisi oldu. Kars Merkez Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürlüğüne atandı. Aynı yıllarda Kars PTT Spor Kulübü Başkanlığı görevini yürüterek, kulübü bölge şampiyonluğuna taşıdı. Samsun bölge birliğinde 2 yıllık görevinin ardından istifa etti.

KARS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Nazik, günümüzde eğitim kurumlarının yanı sıra, ham madde üretim fabrikasına ve uluslararası bir iletişim ağı firmasına sahiptir ve 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Kars Belediye Başkan adayı oldu.