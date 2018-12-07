MHP Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat Yıldız Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı Nevzat Yıldız oldu. Peki, Nevzat Yıldızkimdir?

NEVZAT YILDIZ KİMDİR?

Nevzat Yıldız, 21 Mayıs 1963'te Kağızman'da dünyaya geldi. 1971 yılında Kağızman Merkez Atatürk İlkokulu'nda eğitimine başladı ve 1975-1976 yılında Kağızman Endüstri Meslek Lisesi Ortaokulu Ahşap Doğrama Bölümü'nde eğitim gördü. Öğreniminin ardından yörenin ünlü marangoz ustasının yanında çırak olarak işe başladı.

AHŞAP DOĞRAMA ATÖLYESİ AÇTI

Bir dönem PTT'de usta olarak çalıştı. İki yıl Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde çalıştı. 1990'da açtığı atölyede mesleği olan ahşap doğrama ustalığını sürdürdü. 2001 yılında Kağızman Belediyesi'nde operatör olarak göreve işe başladı. 2012 yılında Kağızman Belediyesi'nden emekli oldu.

KAĞIZMAN İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Yıldız, 1993 yılında Kağızman Ülkü Ocakları başkanlığına seçildi. Uzun zaman sonra da Milliyetçi Hareket Partisi Kağızman İlçe Başkan Yardımcısı seçildi. Üç yılın ardından ilk kongrede Milliyetçi Hareket Partisi Kağızman İlçe Başkanı oldu. 2014 Mahalli İdareler Seçimi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kağızman Belediye Başkanı seçildi. Evli ve üç çocuğu babası olan Nevzat Yıldız, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.