MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın , Cumhur İttifakının her zerresine uyduklarını belirterek, bundan sonrada uymaya devam edeceklerini söyledi. Aydın, ilçe teşkilatlarında bazı değişiklikler yaptıklarını ve bundan sonra kapısı kapalı ilçe teşkilatının artık olmayacağını kaydetti. 39 binde olan oylarını 85 bine çıkarttıklarına dikkat çeken Başkan Aydın, kendilerine 31 Mart'ta destek veren veya vermeyen herkese teşekkür etti. Hasta sevklerine de dikkat çeken Başkan Aydın, Kastamonu'nun yarısının Karabük 'te tedavi gördüğünü ileri sürerek, ayrıca milletvekillerinin ilçe ziyaretlerinde Belediye Başkanlarını ziyaret etmemelerine sitemde bulundu.MHP Kastamonu İl Başkanlığının İl Divan Toplantısında konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, "MHP İl Başkanlığı ve ilçe teşkilatları olarak; şunu baştan ifade etmek istiyorum, bunu söylediğimiz zaman bazen yanlış anlaşılıyor ama gerçek bu; MHP, Kastamonu'nun nüfus anlamında yüzde 73,8'ini yönetiyor. Bunu herkesin bilmesini, anlamasını istiyoruz. Bizler bunun da sorumluluğun farkındayız" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sağlık dileklerini ileten Yüksel Aydın, "Bütün dualarımız kendileriyle, geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı Türk kamuoyunda yaşananları her birimiz biliyoruz. Genel başkanımızın rahatsızlığı üzerinden farklı değerlendirme yapanların, bugün düştükleri nokta ortadadır. Kendilerini 3 gün önce görme fırsatımız oldu, sağlığı gayet yerinde" diye konuştu."Cumhur İttifakı'nın her zerresine uyacağız"AK Parti ile Cumhur İttifakı'nın kurulduğu günden bu yana Türk Milleti'nin her sıkıntısı karşısında duvar olduğuna dikkati çeken Başkan Aydın, "Son yıllarda, sayın genel başkanımız 'beka sorunu var' dediği zaman, buna farklı anlamlar yüklediler ama geldiğimiz noktada, her konuda olduğu gibi bu konuda da Türk Milleti, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in liderinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla Cumhur İttifakı üzerinden hiçbir spekülasyona boyun eğmeyeceğiz. Biz, liderimizin talimatları doğrultusunda, Cumhur İttifakı'nın her zerresine uyuyoruz, uymaya devam edeceğiz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı'nın da açıklaması bu yöndedir. 'Cumhur İttifakı'nı kimsenin parçalamasına izin vermeyeceğiz' ifadesi; Sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. Bulunduğumuz ilde şartlar ne olursa olsun; biz, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in liderinin talimatları doğrultusunda hareket edeceğiz. Muhataplarımız buna uysun veya uymasın; biz, her türlü şartlar altında Cumhur İttifakı'nın her zerresine uyacağız" dedi."Aldığımız 85 bin oyun sorumluluğunun farkındayız"31 Mart seçimleri sonrası aldıkları oyların sorumluluğunun büyük olduğuna işaret eden Aydın, "Bunu mutlaka yerine getirilebilir şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. İlk geldiğimiz zaman tabiri caizse Kastamonu'nun röntgenini çektik, nerede ne var, ne yapılmış, ne yapılmamış baktık. Belediye başkanlarımızın aldıkları belediyelerin her birinin ne halde olduğu ortada. Ama bugüne kadar, arkadaşlarımız canhıraş bir şekilde belediyeleri, yönetilebilir hale getirmek için büyük bir mücadele verdi. Asıl, sonucunu alacağımız, toplumun biraz daha rahatlayacağı yıl 2020. Omzumuzdaki yükün farkındayız. Bu işlerin mimarı, ilçe başkanlarıdır. Onlara da teşekkür ediyorum. Yorulan ilçe başkanlarımızla görev değişimi gerçekleştirdik. Her birine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kapalı ilçe teşkilatımız, bundan sonra yok. Gittiğiniz her ilçede bir bardak çayı, teşkilatlarımızda içebileceksiniz. Dolayısıyla aldığımız 85 bin oyun hakkını vermek zorundayız. Kastamonu insanı bize güvendi. Güvenlerini boşa çıkarmak gibi durum olamaz" diye konuştu."Kastamonu insanının yarısı tedavi olmak için Karabük'e gidiyor"Kastamonu insanının yarısının tedavi olabilmek için Karabük'e gittiğini ileri süren MHP İl Başkanı Aydın, "Devletimiz çok güzel bir tesis yapmış. Fakat orası iyi yönetilmiyor, orada bir şeyler oluyor. Orada neler olduğunu, orada çalışanlar biliyor. Benim hastaneyle kişisel hiçbir problemim yok. Dün sağlık raporu almak için Karabük'e gittim. Yemin ederim, Kastamonu'nun yarısı Karabük'te. Çünkü buradan sonuç alamıyorlar, Kastamonu'da gezer gibi gezdim. Yarın bir çıkın gidin. Yazık değil mi Kastamonuluya? Kastamonu insanının yarısı tedavi olmak için Karabük'te, ben tesadüfen gördüm" şeklinde konuştu."Vekillerimiz, ilçe ziyaretlerinde Belediye Başkanlarımızı ziyaret etmekten çekinmesinler"Kastamonulu milletvekillerinin ilçe ziyaretlerinde MHP'li belediye başkanlarını ziyaret etmemesine sitem eden Başkan Aydın, "Milletvekillerimiz ilçeleri ziyaret ediyor, kaymakama gidiyor; kendi ilçe başkanlarına gidiyor, ama belediye başkanımıza uğramıyor. Belediye başkanımıza uğrayın ne olur ki? Size bir çay-kahve ısmarlasın. En son Tosya'da yaşadık, Taşköprü'de yaşadık, uğramıyorlar. Biz Cumhur İttifakıyız, CHP Milletvekili de buyursun gelsin. Ben ilçelere gittiğimiz zaman hepsini ziyaret ederim. Ama özellikle gelmemeleri bizi üzüyor" diye konuştu."Muhtarlarımızı çok önemsiyorum, en kısa sürede muhtarlarımızla bir araya geleceğiz"Muhtarları çok önemsediğini söyleyen Başkan Aydın, "Önümüzdeki günlerde, imkanları zorlayıp; tüm muhtarlarımızı toplayacağız. Muhtarlar, bizim her şeyimiz. 80 küsur bin oyu her köyden aldık. Bunun karşılığında biz gereğini yapmazsak ayıp etmiş oluruz. MHP İl Başkanlığı'nda her gün en az 10 tane muhtar var, çözebildiğimiz meseleler var, çözemediğimiz meseleler var. Çözmek için gayret ediyoruz""Sorunumuz KAS-DER'in üst yönetimiyle, şubeleriyle değil"İstanbul'da yaklaşık 1,5 milyon civarında Kastamonulunun yaşadığını hatırlatan Başkan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdüğü: "İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarımız var. Bizim derdimiz yönetimle, oradaki KAS-DER'in şubeleriyle hiçbir meselemiz yok. Kastamonu'ya hizmet eden herkesi çok seviyoruz. Şubelerle ilgili hiçbir şey söylemedim. Benim söylediğim tepe yönetimle ilgili. Başka yöne çekmeye çalışıyorlar. KAS-DER'in mensuplarıyla ve şubeleriyle hiçbir sorunumuz yok. Bunların yanlış tavrı neticesinde sayın milletvekilimiz kanun teklifini de geri çekti" şeklinde konuştu.MHP Kastamonu İl Başkanlığının İl Divan Toplantısına Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, MHP eski milletvekilleri, il yöneticileri, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kadın kolları ile İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, kamu-sen yöneticileri, Türk Ocağı yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. - KASTAMONU