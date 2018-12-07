MHP Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin Uzuner Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı Engin Uzuner oldu. Peki, Engin Uzuner kimdir?

ENGİN UZUNER KİMDİR?

Uzuner, 1962 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. 1980 yılında Kastamonu Endüstri Meslek Lisesini bitirdi. İnebolu'nun ilk ve tek Sürücü Kursunun sahibi olan Uzuner, bugüne kadar İnebolu Esnaf Odası ve Esnaf Kefalet Kooperatifi Üyeliği, Vakıf ve Dernek Kurucusu ve Başkanlığı, İnebolu Ticaret Odası Meclis Üyeliği, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclis Üyeliği görevlerinde bulundu. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den İnebolu Belediye Başkanı seçildi.

YILIN YEREL YÖNETİCİSİ SEÇİLDİ

Başkan olduktan sonra, Time Dergisi tarafından "Yılın Başarılı Belediye Başkanı" ,Özel Kalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri Şehir Planlama ve Kentsel Tasarım kategorisinde "Turgut Özakman İstiklal Yolu Parkı Projesi" ile "Yılın İlçe Belediye Başkanı" seçildi ve Anadolu Yerel Yönetimler dergisi de Uzuner'i "Eski Belediye Hizmet Binası Restorasyon Projesi" ile "Tarihi ve Kültürel Miras Koruma"kategorisinde "Yılın Yerel Yöneticisi" seçti. Nilüfer Uzuner ile evli olan Engin Uzuner, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.