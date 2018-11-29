MHP Kavak İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı

MHP Kavak
İlçe Başkanlığınca istişare toplantısı düzenlendi.
MHP Kavak İlçe Başkanı Cahit Kamber başkanlığında parti hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, yerel seçim çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
MHP olarak Kavak ilçesinde gelişme içerisinde bulunduklarını belirten Kamber, önceki dönemde MHP'de olan Kavak Belediyesi başkanlığının tekrardan partilerine geçmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Kavak Belediye Başkanlığı için şu ana kadar aday adayı olarak 5 kişinin başvuruda bulunduğunu ifade eden Kamber, şunları kaydetti:
"MHP teşkilatı olarak biz bir aileyiz. Partimiz ilçemizde günden güne gelişiyor. Katılımlar oluyor. Şu ana kadar belediye başkanlığı aday adayı olarak 5 arkadaşımız başvuruda bulundu. Hepimizin bildiği gibi bu arkadaşlarımız, çalışkan, hizmet verecek, yöneticilik yapacak otoriteye sahipler. Ama sadece bir arkadaşımız aday gösterilecek. Mahalli seçimlerde başarılı olabilmemiz için çok çalışmalıyız. Belediye başkanlığını alarak ilçemizi, modern ve yaşanabilir bir kent haline dönüştürmeliyiz."
29 Kasım 2018 Perşembe 11:06