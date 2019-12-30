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MHP Kayseri İl Başkanı Tok: "2020'de daha acısız günler geçirmeyi diliyoruz"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

30.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:08 MHP Kayseri İl Başkanı Tok:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Serkan Tok, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tok, mesajında 2020 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur, bereket, mutluluk getirmesini, dünyanın ortak sorunlarının çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını diledi.

En büyük isteğinin 2020'nin tüm dünyaya ve İslam alemine barış ve huzur getirmesi olduğunu belirten Başkan Tok, 2020 yılının Türk Milleti'ne sağlık, mutluluk ve kardeşlik içinde geçmesi temennisinde bulunarak, "Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında ülkemizde güzel olaylar olduğu gibi bazı acı olaylarda yaşadık. İnşallah 2020'de daha güzel günler, daha acısız günler, mutlu ve huzurlu günleri bütün halkımızla ve kardeş topluluklarla birlikte, bütün İslam aleminde mutluluğa, huzura sebep olacak olayları diliyoruz. Yeni yılın yüce Türk Milleti'nin her bir ferdi başta olmak üzere tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Milliyetçi Hareket Partisi, Kayseri, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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