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MHP Kayseri İl Başkanı Tok, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.

12.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:04MHP Kayseri İl Başkanı Tok, AA'nın
MHP İl Başkanı Serkan Tok, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğraflara oy verdi.
Tok, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy veren Tok, aynı kategoride Behçet Alkan'ın çektiği "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına da oy kullandı.
Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını beğenen Tok, yaşam kategorisinde ikinci oyunu da Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" fotoğrafına verdi.
Tok, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafa oy verirken aynı kategoride Şahika Ercümen'i fotoğraflayan Şebnem Coşkun'un çalışması için de oy kullandı.
AA'nın Türkiye'nin ve dünyanın sesi, gözü konumunda olduğunu ifade eden Tok şöyle konuştu:
"Fotoğraflara baktığımızda çok emek verilmiş bir çalışma olduğunu görüyoruz. MHP 50 yıllık siyasi bir harekettir. Bizim bu 50 yıllık hayatımızda sizler de bizim sesimizi duyurmamızda yardımcı oldunuz. Dış dünyada yaşanan gelişmeleri bize, Türkiye'de yaşananları da dünyaya duyurmanız adına yaptığınız çalışmaları takdir ediyoruz. Nice yıllara ulaşmanızı diliyorum."

Anadolu Ajansı, Behçet Alkan, Kayseri, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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