MHP Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Bişkin Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayını belirledi. Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan adayı Halil İbrahim Bişkin oldu. Peki, Halil İbrahim Bişkin kimdir?

HALİL İBRAHİM BİŞKİN KİMDİR?

Bişkin, 20 Haziran 1965 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kırıkkale'de tamamlayarak lise eğitimini de Kırıkkale Cumhuriyet Lisesi'nde aldı. 1988 yılında ticaret hayatına atılarak, beyaz eşya sektöründe önemli işler yaptı.

BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

2004 Mart yerel seçimlerinde Kırıkkale ili Bahşılı ilçesi belediye başkanı seçildi. Evli ve beş çocuk babası Bişkin, 2019 Yerel Seçimleri için MHP'den Kırıkkale Bahşılı İlçesi belediye başkan adayı oldu.