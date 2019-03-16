MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk'ten Yatırım Mektubu

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk
, Kırıkkale'ye yeni yatırım, destek ve teşvikler konusunda bakanlara ayrı ayrı mektup yazdığını bildirdi.
Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir
ve Kırıkkale Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan
'a mektup yazdığını belirtti.
Kırıkkale'nin yaklaşık 287 bin nüfusa ve 8 bin dolarlık kişi başı gayri safi yurtiçi hasılaya sahip olup, halen göç veren il konumundan kurtulamadığını öne süren Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İşsizlik yüksek, yatırımlar ise yeterli seviyede bulunmamaktadır.Oysa Kırıkkale'nin, Orta Anadolu'nun marka şehri olma potansiyeli çok yüksektir. Bulunduğumuz görevler itibarıyla Kırıkkale'yi kalkındırmak, geliştirmek ve bugünkü konumundan daha ileriye taşıyacak çalışmaları gerçekleştirmek öncelikli hedefimizdir. Ancak bu özel görevin, ortak paydaşları da bulunmaktadır. Özellikle yeni yatırımlar, destekler ve teşvikler konusunda karar verici konumda bulunan bakanlık ve ilgili kuruluşların Kırıkkale'ye daha ayrı bir önem vermesi gerekmektedir.Bu bakımdan Kırıkkale milletvekili olarak Kırıkkale'nin özellikle savunma, petrol ve ürünleri sanayisi alanlarında yeni yatırım ve teşviklerin kazandırılması adına Milli Savunma Bakanı
, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
, Savunma Sanayii Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi
rektörüne ayrı ayrı kişisel mektuplar yazdım."
Öztürk, temel amaçlarının Kırıkkale'ye yönelik yatırım ve teşviklerde topyekun bir seferberlik başlatmak istediklerini belirterek, ilgili bakanların ve diğer kurumların Kırıkkale'nin samimi ihtiyaçları konusunda duyarsız kalmayacakları düşüncesinde olduğunu kaydetti.
Mektup yazdığı kurumların atacağı adımların Kırıkkale için adeta bir kıvılcım olacağını ve devamının geleceğini aktaran Öztürk, bakanlık ve diğer ilgili kurumların Kırıkkale adına dile getirdiği konularda atacağı her adıma katkı sunmanın en anlamlı görevi olacağını sözlerini ekledi.
MHP, Milletvekili, Kırıkkale, Güncel
Kaynak: AA